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09.12.2021 09:43

В Чувашии будет создан Ресурсный спортивный центр

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии создадут Ресурсный спортивный центр, который будет оказывать некоммерческим организациям методическую и практическую помощь в разработке проектов в области физической культуры и спорта.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

О необходимости создать в регионе новую структуру заявили руководители спортивных федераций на методическом семинаре-практикуме по вопросам подготовки к участию в грантовых конкурсах. Министр физической культуры и спорта республики Василий Петров поддержал идею.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- В Чувашии богатым опытом участия в грантовых конкурсах среди некоммерческих организаций обладают федерации фитнес-аэробики и спортивного туризма. Думаю, что всем будет интересно послушать, как им удается практически ежегодно становиться победителями конкурса президентских грантов, а также региональных конкурсов на получение субсидий из республиканского бюджета в рамках поддержки некоммерческих организаций, - сказал министр.

Он добавил, что не у всех спортивных федераций есть достаточное финансирование для ведения хозяйственной деятельности, подготовки спортсменов, закупки спортивного оборудования. Участие в федеральных и региональных конкурсах на получение грантов и субсидий, по его мнению, является хорошим подспорьем.

В ходе семинара первый президент общественной организации "Федерация фитнес-аэробики Чувашской Республики" Оксана Вербина и председатель региональной общественной организации "Федерация спортивного туризма Чувашской Республики" Владимир Атачкин поделились своим опытом участия в различных грантовых конкурсах федерального и регионального уровня.

Особое внимание уделили алгоритму оформления заявки для участия в конкурсе Фонда президентских грантов, типичным ошибкам при подготовке проекта, основным этапам подготовки его бюджета.

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