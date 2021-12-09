В Чувашии будет создан Ресурсный спортивный центр

В Чувашии создадут Ресурсный спортивный центр, который будет оказывать некоммерческим организациям методическую и практическую помощь в разработке проектов в области физической культуры и спорта.

О необходимости создать в регионе новую структуру заявили руководители спортивных федераций на методическом семинаре-практикуме по вопросам подготовки к участию в грантовых конкурсах. Министр физической культуры и спорта республики Василий Петров поддержал идею.

- В Чувашии богатым опытом участия в грантовых конкурсах среди некоммерческих организаций обладают федерации фитнес-аэробики и спортивного туризма. Думаю, что всем будет интересно послушать, как им удается практически ежегодно становиться победителями конкурса президентских грантов, а также региональных конкурсов на получение субсидий из республиканского бюджета в рамках поддержки некоммерческих организаций, - сказал министр.

Он добавил, что не у всех спортивных федераций есть достаточное финансирование для ведения хозяйственной деятельности, подготовки спортсменов, закупки спортивного оборудования. Участие в федеральных и региональных конкурсах на получение грантов и субсидий, по его мнению, является хорошим подспорьем.

В ходе семинара первый президент общественной организации "Федерация фитнес-аэробики Чувашской Республики" Оксана Вербина и председатель региональной общественной организации "Федерация спортивного туризма Чувашской Республики" Владимир Атачкин поделились своим опытом участия в различных грантовых конкурсах федерального и регионального уровня.

Особое внимание уделили алгоритму оформления заявки для участия в конкурсе Фонда президентских грантов, типичным ошибкам при подготовке проекта, основным этапам подготовки его бюджета.