В Оренбуржье запустили новую СЭС

Солнечных электростанций в Оренбуржье стало больше, их теперь 17: в регионе заработала Новопереволоцкая СЭС мощностью 15 МВт. С ее запуском совокупный объем солнечной генерации в области достиг 345 МВт.

Площадь новой электростанции - около 25 гектаров. На поле в Переволоцком районе установлено более 41 тысячи солнечных модулей.

Годовая выработка электроэнергии на объекте составит 18 миллионов киловатт/часов. Это позволит избежать выбросов углекислого газа на 6,3 тысячи тонн ежегодно.

В период строительства на Новопереволоцкой СЭС было создано более 100 временных рабочих мест. А постоянно работать здесь будут 12 сотрудников.

Напомним, что область уверенно держится в числе лидеров среди регионов страны по числу объектов "зеленой" энергетики. Тому способствуют природные факторы: по числу солнечных дней в году степной край не уступает южным провинциям Италии.

По данным регионального министерства промышленности и энергетики, Оренбуржье - это 2162 часа солнечного света ежегодно.

- В альтернативной энергетике, которую мы активно развиваем в регионе, одним из главных направлений является строительство объектов солнечной генерации, - подчеркнул губернатор Денис Паслер. - К началу 2022 года их суммарная мощность достигнет 370 мегаватт - в том числе за счет строительства электростанции мощностью 25 МВт в Светлинском районе.

Программа строительства СЭС в регионе стартовала семь лет назад. Крупнейшей солнечной электростанцией в области является Сорочинская - ее мощность составляет 60 МВт.