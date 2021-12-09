В Оренбуржье запустили новую СЭС

Новости

Вашингтон не планирует оказывать дополнительную военную помощь Украине 01:13
Российские университеты обсудили трансформацию высшей школы 01:01
Лондон и Канберра присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине 00:34
Диетолог назвал лучший суп для снижения холестерина 00:12
Россияне хотят получить на Новый год деньги, но дарят косметику и конфеты 00:02
Замглавы PGNiG Вацлавский: В Польше хотели бы увеличения поставок "Газпрома" 08.12.2021
В США погиб командир отряда "морских котиков" 08.12.2021
Данила Козловский возглавил жюри фестиваля фильмов ужасов 08.12.2021
Глава ВТО назвала угрозу для мировой экономики 08.12.2021
В США бездомный сжег рождественскую елку у офиса Fox News 08.12.2021
Байден не рассматривает вопрос отправки военных США на Украину 08.12.2021
Путин сравнил ценность морского огурца и ежа 08.12.2021
Путин: Вопрос совершенствования системы грантов ученым будет проработан 08.12.2021
Путин удивился цене тура на космодром Восточный 08.12.2021
Более 415 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 08.12.2021
Путин обещал обсудить идею выдавать жилищный сертификат ученым с достижениями 08.12.2021
Путин поддержал полярные надбавки для молодых ученых 08.12.2021
Ковальчук прокомментировал возможность возобновления карьеры 08.12.2021
Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР 08.12.2021
Путин объяснил американские санкции попытками сдержать Россию 08.12.2021
Основной симптом: Названы отличительные признаки кашля при раке легких 08.12.2021
Прокурор запросил 16 и 17 лет колонии для обвиняемых в убийстве Япончика 08.12.2021
Путин рассказал, что обсуждал тему санкций с Байденом 08.12.2021
Путин анонсировал заседание Госсовета и Совета по науке 08.12.2021
ЕР утвердила состав комиссии по развитию Восточной Сибири 08.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 00:40
Рубрика: Экономика

В Оренбуржье запустили новую СЭС

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8631)
Солнечных электростанций в Оренбуржье стало больше, их теперь 17: в регионе заработала Новопереволоцкая СЭС мощностью 15 МВт. С ее запуском совокупный объем солнечной генерации в области достиг 345 МВт.

Площадь новой электростанции - около 25 гектаров. На поле в Переволоцком районе установлено более 41 тысячи солнечных модулей.

Фото: AP
Чубайс рассказал, что изменится в российской экономике за 30 лет

Годовая выработка электроэнергии на объекте составит 18 миллионов киловатт/часов. Это позволит избежать выбросов углекислого газа на 6,3 тысячи тонн ежегодно.

В период строительства на Новопереволоцкой СЭС было создано более 100 временных рабочих мест. А постоянно работать здесь будут 12 сотрудников.

Напомним, что область уверенно держится в числе лидеров среди регионов страны по числу объектов "зеленой" энергетики. Тому способствуют природные факторы: по числу солнечных дней в году степной край не уступает южным провинциям Италии.

По данным регионального министерства промышленности и энергетики, Оренбуржье - это 2162 часа солнечного света ежегодно.

- В альтернативной энергетике, которую мы активно развиваем в регионе, одним из главных направлений является строительство объектов солнечной генерации, - подчеркнул губернатор Денис Паслер. - К началу 2022 года их суммарная мощность достигнет 370 мегаватт - в том числе за счет строительства электростанции мощностью 25 МВт в Светлинском районе.

Программа строительства СЭС в регионе стартовала семь лет назад. Крупнейшей солнечной электростанцией в области является Сорочинская - ее мощность составляет 60 МВт.

В регионах Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
Путин объяснил американские санкции попытками сдержать Россию
МИД РФ: Посольству США в Москве вручена нота протеста
Госдума ввела QR-коды для прохода в здания палаты
Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в КНР
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию