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09.12.2021 23:20
Рубрика: Власть

В Самаре обсудили итоги и перспективы улучшения инвестклимата региона

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
9 декабря губернатор Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств региона, представители предпринимательского сообщества и общественных объединений, главы городов и районов области.
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Открывая заседание губернатор подчеркнул, что в текущем году, несмотря на напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку, экономика региона демонстрирует хорошие темпы развития. Это связано с восстановлением промышленного производства, повышением инвестиционного спроса, динамичным развитием жилищно-строительного сектора, активизацией процессов в сфере развития транспорта, внешней торговли, постепенным восстановлением внутреннего спроса.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- По ряду показателей мы уже сейчас превышаем доковидный уровень и выходим на устойчивую положительную траекторию, - отметил губернатор. - Можно говорить о том, что экономика восстанавливается даже быстрее наших прошлогодних предположений".

Так, ожидается, что объем валового регионального продукта в сопоставимых ценах увеличится на 3,5%, приблизившись вплотную к отметке в 2 трлн. рублей.

Сегодня в зоне роста находятся отрасли, составляющие 86% объема отгруженной продукции промышленного комплекса региона. Текущие тенденции в промышленности позволили улучшить оценку года относительно прошлогодних ожиданий.

По итогам года индекс промышленного производства по прогнозам составит 103,6% к 2020 году, а объем инвестиций в основной капитал составит 316,8 млрд рублей (или 107,6% к прошлому году).

Текущий год стал рекордным для региона по запуску новых производств: было запущено 20 новых проектов. В предыдущие годы их количество составляло не более 13-15 производств. Так, были реализованы крупные инвестиционные проекты в сфере услуг - логистический почтовый центр АО "НЛТ", центр здоровья и отдыха "Волжские термы", дан старт новым значимым для региона проектам, в числе которых строительство крупнейшего в Приволжском Федеральном округе ветропарка, завода сыров "КАРАТ", логистического хаба для маркетплейса OZON, комбината пищевых продуктов в Тольятти.

Одним из главных преимуществ Самарской области выступает наличие полного спектра специализированных инвестплощадок и преференциальных режимов. На территории шести государственных и двух частных индустриальных парков общей площадью более 1,4 тыс. га ведет свою деятельность 101 компания.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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В настоящий момент объем инвестиций резидентов индустриальных парков региона превышает 21,5 млрд. рублей. Благодаря реализации их инвестпроектов создано более 8,5 тыс. рабочих мест.

Часть парков как государственных, так и частных расположены на территориях опережающего социально-экономического развития "Тольятти" и "Чапаевск", которые предлагают инвесторам уникальные условия для развития бизнеса.

- Такие позитивные сигналы должны стать маяком для инвесторов, которые выбирают территорию для реализации своих проектов. Мы открыты к диалогу с бизнесом, готовы оказывать инвесторам системную поддержку и создавать максимально комфортные условия для развития, - обратил внимание глава региона.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что крупнейшие инфраструктурные проекты, которые сегодня реализуются на территории региона, будут способствовать созданию новых производств и в разы повысят инвестиционные потоки. Речь идет о строительстве Обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу в рамках международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", а в транспортной стратегии России коридор "Север - Юг", железнодорожной ветке в ОЭЗ "Тольятти", новых мостах и развязках - все это является дополнительными возможностями для ведения бизнеса. Также Губернатор напомнил о запуске новых проектов в сфере "зеленой" энергетики, которые принципиально важны для западных инвесторов при рассмотрении вопроса о размещении инвестиций в регионе.

Фото: Ирина Чечурина/РГ
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О работе по созданию благоприятных условий для инвесторов Самарской области рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Так, глава минэкономразвития сообщил, что в регионе разработаны и внедряются новые меры поддержки: смягчены критерии для присвоения инвестиционным проектам статуса стратегических, например, снижен объем инвестиций для проектов в моногородах до 30 млн. рублей, для проектов в сфере сельского хозяйства до 150 млн. рублей. Продолжается работа по совершенствованию мер государственной поддержки инвесторов в виде налоговых льгот. Совершенствуется система использования льгот по налогу на имущество организаций.

В целях дальнейшего развития объектов инвестиционной инфраструктуры регион активно использует возможности таких федеральных мер поддержки как применение инфраструктурных бюджетных кредитов и механизм реструктуризации бюджетных кредитов.

Также Дмитрий Богданов отметил, что регион по-прежнему является одним из лидеров по проектам государственно-частного партнерства. Последнее тому подтверждение - победа в конкурсе Минздрава РФ "Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении".

- По итогам девяти месяцев объем инвестиций составил 217 млрд рублей. Это на 31,4% выше результатов девяти месяцев 2020 и на 16% превышает показатели аналогичного периода допандемийного 2019 года. Это показывает, что люди с инициативой в регион приходят, и мы этому очень рады", - подвел итоги выступления глава минэкономразвития региона.

В ходе совещания были рассмотрены инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории региона. Среди них был представлен проект лечебно-диагностического центра на территории Новокуйбышевска, старт которого запланирован на 2024 год.

Губернатор, отметив значимость проекта, остановился на кадровом вопросе, предложив инвестору рассмотреть вариант привлечения квалифицированных специалистов из других регионов.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- В регионе действуют такие меры поддержки для медиков как частичная компенсация первоначального взноса по ипотеке и компенсация половины расходов процентной ипотечной ставки. Если частные клиники везут специалистов из других регионов, стоит рассмотреть этот механизм или выработать другие меры поддержки для привлечения кадров. Можно было бы на вашем примере такие меры поддержки отработать. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали квалифицированные врачи из других субъектов страны, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В заключение Дмитрий Азаров вручил награды руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Самарской области и представителям предпринимательского сообщества за вклад в формирование благоприятного инвестиционного климата региона.

Справка "РГ"

Эффективность экономической политики региона подтверждается ведущими международными рейтинговыми агентствами и высокими результатами региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ, где Самарская область прошла путь с 65 до 8 места.

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