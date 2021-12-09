В Самаре подвели итоги областного конкурса "Студент года 2021"

9 декабря в самарской "МТЛ Арене" состоялось подведение итогов областного конкурса "Студент года". В торжественной церемонии награждения юбилейного 10-го конкурса принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года" проводится с 2012 года. Его главная цель - выявление и поощрение лучших студентов образовательных организаций, студенческих объединений за достижения, направленные на развитие науки, спорта, культуры, творчества, образования, общественной и волонтерской деятельности. "Студент года" - один из самых престижных конкурсов в студенческой среде региона, с 2015 года он является региональным этапом одноименной российской национальной премии. За 10 лет в областном конкурсе приняли участие более 3000 обучающихся региональных вузов и ссузов. В 2021 году на конкурс было подано 1565 заявок, к отбору допустили 1011 участников. Это стало абсолютным рекордом заявочной кампании конкурса за 10 лет. Кроме того, установлен рекорд по количеству образовательных организаций - в заочном этапе участвовали представители 80 учреждений. Как и в прошлые годы, участников, прошедших первый этап, ждала презентация перед жюри на очном этапе, который прошел в формате 3-х дневного выезда с насыщенной конкурсной, творческой и образовательной программами. Ключевым событием выезда стало открытие клуба "Студента года". Инициатива его создания принадлежит победителям прошлых лет, которые стали наставниками для будущих участников конкурса - помогали определяться с номинациями и готовить портфолио, проводили мастер-классы. По итогам очного этапа было определено чуть более 100 номинантов. Имена победителей конкурса "Студент года 2021" объявили 9 декабря в "МТЛ Арене".

- В прошлом году мы не смогли провести церемонию в таком формате из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. В этом году благодаря вакцинации и вашей ответственности у нас есть возможность собраться всем вместе в этом зале и провести юбилейную десятую церемонию. Рад, что стоял у истоков этого замечательного события - 10 лет назад я как мэр города Самары поддержал конкурс, который позже стал общерегиональным. И я рад, что конкурс успешно развивается на территории региона - в этот раз был установлен рекорд по количеству заявок, - отметил Дмитрий Азаров, открывая торжественную церемонию. Он также подчеркнул, что среди участников данных состязаний нет проигравших.

- Конкурс призван объединять людей творческих, небезразличных ко всему происходящему. Каждый из вас, кто сделал этот шаг, вышел из зоны комфорта, заявил о своих амбициях - уже чего-то достиг. Каждый из вас имеет достижения в учебе, спорте, научной деятельности, творчестве, общественной жизни. Вы уже все победители, с чем я вас и поздравляю, - сказал губернатор.

В рамках торжественной церемонии, ведущими которой были самарский радиожурналист Антон Самохвалов и актриса, чемпионка КВН, участница федеральных телепроектов Екатерина Моргунова, премии были вручены по 13 номинациям (10 индивидуальных и 3 командные). Также были отмечены лауреаты в номинации "За верность выбранному пути" - те, кто не стал победителем, но проявил особые успехи в своем направлении деятельности.

- Я был, пожалуй, на всех церемониях награждения конкурса "Студент года", и всегда у меня колоссальные впечатления от атмосферы, эмоций и людей. За 10 лет в конкурсе приняли участие более 3000 человек. Вы - завтрашний день нашей страны. И вы должны это понимать, - обратился к участникам церемонии. председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

- Сегодня вы публично получаете новый статус - пример для других молодых людей. Это важно и почетно. Желаю вам с гордостью и достоинством нести эту ответственность, быть отличным примером и наставником, успешно работать на благо Самарской губернии и всей России, - пожелал номинантам Сергей Заика, победитель "Гран-при конкурса "Студент года 2014".

После объявления победителей по основным номинациям был назван обладатель главного приза - "Гран-при конкурса "Студент года 2021". Его получила студентка Самарского государственного медицинского университета Полина Шацкая. Она автор научных работ в областях общей бионеорганической и биоорганической химии, гистологии и эмбриологии, общественного здоровья и здравоохранения, госпитальной терапии. Сейчас девушка занимается изучением характеристик микроциркуляции у пациентов с COVID-19, а также помогает другим студентам начать путь в научную деятельность. Полина ведет активную волонтерскую деятельность, участвует в работе студенческого научного общества СамГМУ, руководит отделом межвузовского взаимодействия, участвует в программах международного студенческого обмена IFMSA (Международная федерация ассоциаций студентов-медиков). С мая 2020 года Полина Шацкая работает медицинской сестрой в самарской городской больнице №4, где создано подразделение для оказания помощи пациентам с COVID-19.

- Я надеялась, но не ожидала! Это восторг! Я горжусь, что представляла свой университет и смогла заявить о себе. У меня огромное чувство гордости, что здесь та молодежь, с которой мы будем вместе работать на благо нашего региона, - сказала после награждения Полина Шацкая.

Победители и лауреаты регионального конкурса получают возможность принять участие в Российской национальной премии "Студент года 2021".

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- У нас замечательные студенты, которые каждый год доказывают свое лидерство на самарской земле и далеко за ее пределами. Я очень рад, что будущее нашего региона в руках таких ответственных, талантливых и энергичных рябят. В нашем регионе лучшие студенты в стране! Они нужны нашей Самарской области.