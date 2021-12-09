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09.12.2021 15:29
Рубрика: Происшествия

В Саратове врач за взятки оформляла поддельные сертификаты о вакцинации

Текст: Андрей Куликов

В Саратове врач-терапевт одной из поликлиник подозревается в оформлении за взятки поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

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Как сообщает управление СК по региону, по версии следствия медик заносила в единую информационную систему здравоохранения данные о прививках от коронавирусной инфекции, которые на самом деле не были сделаны. С января по июль этого года врач, по данным правоохранителей, получила от саратовцев, желавших оформить сертификат, не делая прививки, 120 тысяч рублей.

- Противоправные действия были выявлены сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области, - информирует пресс-служба.

В отношении доктора расследуется уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Вакцинация от коронавируса

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