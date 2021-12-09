В Сочи представили уникальные разработки Евразийского НОЦ

На выставке "ВУЗПРОМЭКСПО-2021", открывшейся на полях конгресса молодых ученых в Сочи, демонстрируются успехи Евразийского НОЦ мирового уровня.

Большой интерес первых посетителей вызвал созданный на основе биодобавок биоразлагаемый полимерный композиционный материал на основе вторичного полипропилена - лауреат проекта "Лучшее российское изобретение XXI века". Товары, произведенные по уникальной технологии ученых БашГУ на заводе пластмассовых изделий "Альтернатива", уже присутствуют в каждом доме.

Другие экспонаты также представляют собой результаты прорывных идей и технологий - первый в мире сверхпроводящий электрический авиадвигатель, разработки в области промысловой геофизики и селекционно-семеноводческого центра. Разработка инноваторов Башкирского государственного университета "Комплекс дизайна цифровых двойников и производства микрофлюидных аналитических устройств" используется для проведения научных исследований в пористых средах. Она востребована в нефтяной промышленности, так как повышает нефтеотдачу пласта. Разработки их коллег из нефтяного университета активно используются в энергосберегающих технологиях и дефектоскопии.

Особое место на стенде отведено эффективным инструментам для реализации концепции персонализированной медицины. Это интеллектуальные системы с использованием алгоритмов искусственного интеллекта от Lexema. В частности, SWAB-набор на выявление фактора риска рака шейки матки. Уникальная технология позволяет получить четкий и однозначный результат. Еще одна перспективная разработка в области медицины - человеческая биоинженерная роговица глаза.

Экспонаты можно как увидеть, так и испытать в деле. Посетители охотно пользуются такой возможностью и проходят бесплатное тестирование, включающее в себя анализ генов, связанных с наследственным риском развития нескольких видов рака.

В Сочи также состоится презентация проекта межвузовского кампуса в Уфе. Напомним, что Башкортостан вошел в число восьми регионов, где построят современные университетские кампусы.

Башкортостан принимает активное участие в пилотном проекте Минобрнауки России по созданию карбонового полигона. Актуальные вопросы, связанные с этой темой, будут обсуждаться на круглом столе "Карбоновые полигоны как инструмент исследований и контроля углеродного баланса", который проведут на конгрессе участники Евразийского НОЦ.

На Конгресс молодых ученых, многочисленные мероприятия которого пройдут до 10 декабря в парке науки и искусства "Сириус", приехали представители ведущих научных и образовательных организаций, студенты и школьники из разных регионов России. Делегацию из Башкортостана возглавил советник главы РБ по вопросам науки Руслан Казыханов.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

В рамках деловой программы с участием представителей федеральных ведомств неоднократно подчеркивалось, что Башкортостан как один из передовых регионов является участником всех прорывных проектов - программы "Приоритет - 2030", научно-образовательных центров, молодежных лабораторий, карбоновых полигонов, студенческих кампусов. Кроме того, республика включается в создание инженерных школ совместно с Ростехом.

С инновациями, представленными на стенде Евразийского НОЦ, ознакомился сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Андрей Фурсенко.

Фото: Пресс-служба Евразийского НОЦ

Как он рассказал в интервью "Российской газете", все разработки, которые есть на выставке, соответствуют приоритетам Стратегии научно-технологического развития страны. Их объединяет и то, что они направлены на те сферы, которые имеют непосредственное влияние на качество жизни: медицина и экология, транспорт и энергетика, связь и продукты питания.