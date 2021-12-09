Чебоксарец разбил в магазине 275 бутылок элитного алкоголя

В Чебоксарах полиция проводит проверку в отношении 37-летнего мужчины, который разгромил в магазине стеллаж с алкоголем элитных марок.

Как сообщили в МВД по Чувашской республтке, сообщение в дежурную часть поступило вечером из торговой точки на улице Богдана Хмельницкого. По словам продавцов, посетитель разбил 275 бутылок общей стоимостью около 200 тысяч рублей.

Мужчину задержали прибывшие сотрудники Росгвардии, затем он был передан в руки полицейских. Нарушитель рассказал, что его разозлило замечание сотрудников магазина, а бутылки он разбил случайно, неудачно облокотившись на полку.

Вопрос об ответственности задержанного будет решен по итогам проверки.