Александр Бурков: Строительство нового аэропорта - миссия Омской области

Омские власти делают все, чтобы возобновить строительство аэрохаба в Федоровке. Это экономически выгодно и нашей стране, и Азии.

Сегодня уже многие логистические компании готовы заниматься грузоперевозками с использованием омских воздушных ворот. Об этом глава региона Александр Бурков заявил сегодня на пресс-конференции.

- Аэропорт Федоровка необходим. Мы таким образом становимся входом для азиатских стран в Россию. Это миссия Омской области в экономическом развитии нашей страны, - считает Александр Бурков.

Регион уже делает важные шаги в этом направлении. Подписано соглашение о базировании в Омске крупной авиакомпании Red Wings. О намерении зайти в воздушное пространство региона заявил и новый бюджетный перевозчик Citrus компании S7 Group.

Новые воздушные партнеры позволят омичам существенно расширить географию полетов, связать прямыми рейсами страны Центральной Азии и регионы России. А это станет хорошим стимулом для создания нового грузового хаба на территории Омской области.