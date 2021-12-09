Гуано поможет восстановить озера Арктики после промышленного загрязнения

Коллектив российских ученых предложил способ восстановления озер Арктики, экосистемы которых на протяжении десятилетий подвергались воздействию извне, в частности, промышленному загрязнению.

Щадящий метод приведения водоемов в первоначальное состояние предполагает использование не мощных искусственных удобрений, а простого птичьего помета. Этот способ называется гуанотрофикация. Он основан на применении гуано - разложившегося помета птиц, рассказали в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук.

Известно, что арктические водоемы десятилетиями не могут вернуться к исходному природному состоянию даже после полного исключения загрязняющих их сбросов. При этом ученые СО РАН говорят об опасности использования минеральных удобрений для восстановления таких озер: из-за нарушения баланса экосистемы может начаться "цветение" воды, появляются так называемые "зеленые приливы". Это не только отражается на эстетике, но и ведет к исчезновению ценных видов рыб.

Альтернативой искусственному обогащению экосистемы эксперты считают натуральные удобрения, полученные от птиц. Опробовать этот метод ученые предлагают на озерах Таймыра - в дистрофных, по определению специалистов, водоемах, например, в озере Пясино. Обязательное условие, уточняют в СО РАН, - параллельное снижение внешней антропогенной нагрузки.

Сотрудники Института биофизики, Института проблем экологии и эволюции, Института биологии внутренних вод Российской академии наук и Сибирского федерального университета уже подготовили поэтапную программу исследования возможности восстановления озер Арктики с помощью гуано.