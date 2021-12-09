Инвесторов из Германии ждут в Сибири

В России работает почти четыре тысячи компаний с немецким капиталом, в том числе 2,5 тысячи в Москве и более двухсот - в Сибирском федеральном округе. Как подчеркивали участники прошедшего в Новосибирске Российско-немецкого культурно-делового форума, у сторон есть потенциал и желание совместно развивать экономику.

По данным Сибирского таможенного управления, Германия стабильно остается одним из ключевых внешнеэкономических партнеров сибирских регионов. В 2020 году их товарооборот с ФРГ составил 1,72 миллиарда долларов, а за девять месяцев 2021-го экс-порт из СФО приблизился к отметке в 1,5 миллиарда долларов, импорт - 351 миллион долларов. Суммарный товарный оборот России и Германии составил сорок миллиардов долларов.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что Германия традиционно входит в пятерку крупнейших внешнеторговых партнеров региона. В структуре экспорта преобладают продукция химической промышленности, топливно-энергетического комплекса, древесина и рыба. Импорт - в основном продукция машиностроения.

Представители деловых кругов, науки, культуры, медиасферы и общественных организаций во время дискуссии "Тренды международного бизнес-сотрудничества", которая состоялась в рамках форума, поделились мнениями о том, как увеличить немецкие инвестиции в экономику Сибири и повысить конкурентоспособность продукции новосибирских компаний на рынке Германии.

Из четырех тысяч немецких компаний, представленных в России, только 54 работают в Новосибирской области. И это повод задуматься: что мешает бизнесу этой страны инвестировать в регион?

Согласно опросу, проведенному этим летом Российско-германской внешнеторговой палатой, большинство опрошенных руководителей немецких компаний в целом позитивно отзываются о сотрудничестве с российскими партнерами. Они удовлетворены своим бизнесом в России и намерены увеличить число работников.

Основные факторы, на которые обращают внимание зарубежные партнеры, - развитая инфраструктура для ведения бизнеса, в том числе транспортная и логистическая, квалифицированный персонал, комфорт во взаимодействии с представителями государственной власти. Немаловажны и преференции для инвесторов. Но не все регионы отвечают этим условиям.

- Регионы должны быть готовы принять инвесторов, создавать площадки под новые производства, разрабатывать меры поддержки. Есть очень активные в этом отношении регионы. Четверть опрошенных руководителей компаний с немецким капиталом желают вести бизнес в России, сорок процентов - наращивать сотрудничество, - отметил директор по региональным вопросам Российско-германской внешнеторговой палаты Сергей Быков.

Уполномоченный представитель по экономике федеральной земли Тюрингия (Германия) Гузель Шайхуллина обратила внимание на то, что, по данным немецкого Bundesbank, чистый объем прямых инвестиций из Германии в Россию за первый квартал 2021 года составил около 1,1 миллиарда евро. Согласно результатам опроса, одной из основных помех для ведения бизнеса в России являются действующие в отношении страны санкции, которые немецкий бизнес решительно отвергает. Так, 33 процента респондентов выступили за незамедлительную отмену, а 60 процентов - за постепенное сворачивание антироссийских санкций.

- Несмотря на политическую турбулентность, сотрудничество в сферах экономики, науки, образовании продолжает развиваться. Это подтверждает и наглядно показывает опыт сотрудничества федеральной земли Тюрингия с российскими регионами. В качестве примера могу привести наш научно-образовательный проект, который мы осуществили именно в год введения санкций, - создание Германо-Российского института новых технологий. Сегодня это крупнейший бинациональный научно-образовательный проект, новая форма университета, в котором стандарты инженерного образования Германии полноценно реализованы в российском вузе: с 2014 года по девяти образовательным программам подготовлено около двухсот магистров и аспирантов с двойными дипломами, более пятидесяти немецких профессоров работали в Казанском национальном исследовательском техническом университете, - сообщила Гузель Шайхуллина.

Работающие на новосибирском рынке компании - еще один положительный пример сотрудничества. Они открыли свои представительства и предприятия по изготовлению пластиковых профилей для окон и дверей, выпуску строительных материалов, молочной и сельскохозяйственной продукции. В следующем году в промышленно-логистическом парке Новосибирской области с участием немецкого капитала планируется организовать производство секционных ворот, перегрузочного оборудования и роллетных систем. По данным Агентства инвестиционного развития (АИР) региона, инвестиции составят один миллиард рублей.

Представители немецкого бизнеса отметили, что на их решение открыть в Новосибирской области производства положительно повлиял действующий в регионе принцип одного окна.

По словам генерального директора АИР Александра Зырянова, это еще раз подтверждает готовность немецкого бизнеса работать в регионе, где для инвесторов создают комфортные условия. Немецкие компании продолжают выступать партнерами и в социальной сфере - например, становятся спонсорами крупных турниров и фестивалей. Конечно, санкции, а затем и пандемия коронавирусасыграли свою негативную роль в интенсивности контактов. Но даже в период локдауна, подчеркнул гендиректор АИР, работа с зарубежными партнерами не приостанавливалась, а перешла в онлайн-режим.

Новым направлением сотрудничества могут стать "зеленые" технологии - именно эта тема была в центре внимания первого Российско-немецкого культурно-делового форума, который прошел в Новосибирске в 2018 году. Актуальным для сибирских регионов становится развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе сельского, экологического и этнокультурного. Новосибирской области в этой сфере также есть что предложить.

Прямая речь

Юрий Петухов, первый заместитель губернатора Новосибирской области:

- Российско-немецкий культурно-деловой форум превратился в самодостаточный элемент взаимодействия наших стран. Открытая площадка для диалога дает возможность рассмотреть важные вопросы двусторонней повестки. Участники форума в формате прямого общения обсуждают вопросы сотрудничества, говорят о том, насколько удобно бизнесу реализовать в регионе проекты, какие существуют проблемы и что еще необходимо сделать. Важными для сторон являются сферы науки, культуры.

Справка РГ

Форум проходил в завершение Года Германии в России при поддержке Фонда президентских грантов. В числе организаторов - правительство Новосибирской области, Новосибирская региональная национально-культурная автономия российских немцев, Новосибирский областной Российско-немецкий дом.