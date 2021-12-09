Как на Алтае справляются с дефицитом угля

Алтайский край с начала отопительного сезона живет в режиме дефицита угля. Перебои с поставкой топлива происходят то в одном, то в другом муниципальном образовании. На прошлой неделе самая сложная ситуация была в Локтевском районе, где людям экстренно подвозили уголь, чтобы они не замерзли в своих домах. Для решения проблемы региональные власти планируют увеличить поставки бурого угля с единственного в крае Мунайского разреза и обратиться в правительство РФ за помощью.

В Кузбассе объемы добычи угля только растут. При этом на внутреннем рынке его не хватает. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

- Угля в крае не хватает, потому что цены на твердое топливо на мировом рынке выросли, и основные наши поставщики из Кемеровской области и Казахстана стали больше отправлять его на экспорт, - пояснил председатель комитета по строительству и ЖКХ краевого законодательного собрания Игорь Панарин. - В результате в нескольких районах возникли перебои с топливом. Поставщики зачастую отказываются заключать договоры на поставку угля по установленным ценам. Однако если мы будем закупать топливо по рыночным ценам, то многие жители края просто не смогут его приобрести.

В основном трудности испытывают жители частных домов, однако проблемы с закупкой были и у теплоснабжающих предприятий в Хабарах и Камне-на-Оби. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Серьезный дефицит испытывает только Локтевский район. Здесь муниципальным властям пришлось организовать оперативные поставки угля самым нуждающимся.

По словам главы района Галины Глазуновой, селянам, у которых почти не осталось топлива, выделяют по одной тонне угля из имеющихся на теплоснабжающем предприятии запасов. От жителей поступило более 320 заявок на такой угольный паек, и большинство его уже получило.

- Мне постоянно звонят люди из Горняка и других сел и просят помочь с углем, - сообщил корреспонденту "РГ" депутат Локтевского райсовета Сергей Крысанов. - Я работаю в компании, которая занимается поставкой топлива, и жители надеются, что у нас на площадках есть уголь. Но проблема в том, что наши казах-станские партнеры еще летом сократили поставки. Говорят, что самим не хватает для внутреннего рынка. Есть сложности и с подачей вагонов. 30 ноября мы получили 140 тонн угля, и его раскупили в тот же день за несколько часов. 4 декабря пришло еще три вагона из Казахстана, сейчас ждем следующие 350 тонн. В районе есть еще одна угольная компания, которая уже получила несколько вагонов угля.

Чета пенсионеров из Горняка рассказала корреспонденту "РГ", что с начала зимы не может протопить дом. "Угля постоянно не хватает, экономим, поддерживаем батареи "еле живыми", а сами ходим в кофтах и валенках. Сейчас районные власти выделили нам тонну, но ее хватит от силы на месяц.

А дальше что? Родственница у нас живет неподалеку в селе, так она еще в начале зимы переехала к сестре, потому что не смогла купить уголь", - сетуют пожилые люди.

Следователи регионального управления СК уже проверяют сообщения жителей Локтевского района о перебоях с поставками угля. Им предстоит выяснить, чем селяне отапливают свои дома, почему уголь вдруг стал им не по карману и все ли сделали районные власти для обеспечения населения топливом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию в Алтайском крае на личный контроль.

Уголь в регионе в этом году действительно подорожал, причем в разных районах по-разному. В том же Локтевском цены выросли незначительно - с прошлогодних 2,8 тысячи руб-лей за тонну до 3,1 тысячи. Но уголь сложно купить по такой цене. В соседнем городе Рубцовске цены доходят до 4,5-4,8 тысячи рублей. Локтевцы и рады бы приобрести топливо в Рубцовске, но с учетом перевозки он обойдется уже больше шести тысяч рублей за тонну, что не каждому по карману.

- Ситуация с углем остается напряженной из-за перебоев с поставками из Кемеровской области и Республики Казахстан, поэтому мы предложили муниципалитетам закупать его на единственном в регионе месторождении - Мунайском угольном разрезе, - отметил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев. - На мунайском буром угле работают котельные в шестнадцати районах, и, по нашей оценке, производственной мощности разреза хватит, чтобы обеспечить все объекты малой теплоэнергетики края.

Региональные власти уже объявили дополнительные торги по закупке топлива для нескольких районов, а также готовят обращение в правительство РФ с просьбой помочь организовать поставки угля в Алтайский край по приемлемым ценам.

Между тем

Прокуратура Алтайского края в ходе проверки жалоб жителей Локтевского района на дефицит твердого топлива выявила просчеты, допущенные при подготовке к зиме. В частности, в пяти селах района муниципальные теплоснабжающие организации не сформировали установленный законодательством объем запасов угля.