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09.12.2021 10:14

Какие направления выбирают сибиряки для отдыха за рубежом

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 280(8631)
Новогодние праздники и каникулы всегда хочется провести по-особенному. Многие используют дополнительные выходные для новых впечатлений и поездок.
Анталья по-прежнему пользуется большим спросом у российских туристов. Фото: Туран Салджы/ РИА Новости Анталья по-прежнему пользуется большим спросом у российских туристов. Фото: Туран Салджы/ РИА Новости
Анталья по-прежнему пользуется большим спросом у российских туристов. Фото: Туран Салджы/ РИА Новости

В этом году в полетном расписании новосибирского аэропорта Толмачево появилось двенадцать новых направлений, в том числе не только зарубежные Сеул и Каир, но и российские Екатеринбург, Калинин-град, Геленджик, Махачкала, Грозный, Ханты-Мансийск и, что особенно важно для СФО, - Томск, Белокуриха, Кош-Агач, Усть-Кокса. Впервые в этом году из Новосибирска открыты чартерные рейсы в Доминиканскую Республику и Мексику. Поездки в популярный у сибиряков Таиланд стали возможны лишь с 13 ноября. При этом нужно выполнить ряд условий, введенных в связи с COVID-19. Например, даже вакцинированным туристам требуется трижды сдать за свой счет ПЦР-тесты. Заселиться можно только в отель с сертификацией SHA+.

Фото: Наталья Онищенко
Более 90% туристов на Новый год выбрали отдых внутри России

В связи с такими обстоятельствами самые популярные направления зарубежного отдыха (а ими в последние годы оставались Турция и Таиланд) сменились на Египет и Центральную Америку.

- Международный туризм постепенно начинает восстанавливаться, однако, судя по движению средств на картах, уровня допандемийного 2019 года объемы трат на отдых за рубежом пока не достигли. Это связано в том числе с недоступностью для россиян ранее популярных азиатских направлений. Например, в Таиланде в сентябре расходы были меньше на треть по сравнению с прошлым годом и в десять раз - с 2019-м. А вот страны, открывшие свои границы для россиян раньше других, и это Кипр, Албания, Мексика, Сербия, Хорватия, Куба, Сейшельские острова, увеличили турпоток из России даже по сравнению с допандемийными показателями, - прокомментировал ситуацию на рынке главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

В пресс-службе банка отметили, что в топ-10 стран для отдыха в бархатный сезон у россиян вошли Турция, Италия, Греция, Кипр и Испания, Беларусь, США, Франция, Германия и ОАЭ.

В числе востребованных новогодних направлений, по данным туроператоров, - Египет, Турция, Россия, Доминикана, Куба и ОАЭ. Спросом также пользуются Мальдивы, Мексика, Шри-Ланка и Сейшелы. Среди российских направлений лидируют Москва, Сочи, Крым, Санкт-Петербург и кемеровский горнолыжный курорт Шерегеш.

"Спрос на Доминикану прогнозируемо высокий. Скоро начнет расти популярность карибских направлений, которые теперь доступны для жителей Новосибирска благодаря открытию прямых рейсов", - отметили в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

Интерес к поездкам в эту республику подогревается лояльными правилам въезда туристов: не требуется делать прививки, предъявлять по прибытии ПЦР-тест на COVID-19. Однако ограничением для массового спроса может стать стоимость тура - от 140 тысяч рублей на человека за десять-двенадцать ночей в декабре. В среднем на новогодние каникулы тур с перелетом, проживанием и питанием по системе "все включено" обойдется в 250 тысяч рублей на двоих.

Семидневный новогодний тур в Египет из Новосибирска стоит от 140 тысяч рублей на двоих, в Армению - от 97 тысяч.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Сибири будут развивать туристические маршруты и места для отдыха

Авиабилеты на регулярные рейсы из столицы Сибири к концу декабря тоже подросли в цене. По сравнению с началом года, стоимость полетов в Москву и обратно увеличилась на две-три тысячи рублей - до 15-17 тысяч рублей, в Санкт-Петербург - до 24 тысяч, Минеральные Воды - до 23,8 тысячи (в августе 2021 года - 15-16 тысяч). В Ташкент, Бухару, Ереван, Баку, Астану, Бишкек полет с пересадкой в Москве в среднем обойдется в 30-60 тысяч рублей туда и обратно.

В последнее время у новосибирцев большой популярностью пользуются Калининград, Казань и Сочи. Билет на 31 декабря туда и 8 января обратно на прямой рейс до Калининграда можно купить за 37 тысяч рублей, до Казани - от 20 тысяч, Сочи - 55,8 тысячи рублей.

Но можно никуда не лететь, а провести праздник в кругу своей семьи в родном городе или в соседнем регионе, сняв, например, для этого домик в лесу.

Кстати

Эксперты "АльфаСтрахование" утверждают, что, как и в доковидный период, страны - участники Шенгенского соглашения снова востребованы россиянами. Более половины соотечественников (51,4 процента), собирающихся встретить Новый год не дома, выбирают именно эти направления. На втором месте - Турция.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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