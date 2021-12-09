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09.12.2021 10:13
Рубрика: Общество

Каким должен быть видеоконтент для бизнеса

Текст: Константин Кузнецов (директор, режиссер CEO VOzDUHFILM)
Российская газета - Экономика Сибири № 280(8631)
Наша компания, хоть и базируется в Новокузнецке, занимается производством корпоративного видео для промышленных предприятий и компаний далеко за пределами Кузбасса. В последние годы сегмент корпоративного видео растет, уже давно никому не нужно объяснять важность и необходимость этого инструмента для бизнеса. Что касается трендов в этом жанре, то, на мой взгляд, они прямо совпадают с трендами в большом бизнесе и киноиндустрии.

На повестке дня - EGC-принципы, то есть "экология, социальная политика и корпоративное управление". В ближайшие пять лет это будет набирать обороты, это актуально и для бизнеса, и для общества, в котором работает бизнес. Корпоративное видео в формате "посмотрите, какие мы великие и прекрасные" больше абсолютно не работает. Более того, оно вредит бизнесу, вызывает у зрителей негативные эмоции. Поэтому стоит ожидать еще большего смещения бизнес-видеоконтента в сторону серьезной документалистики и короткометражных игровых фильмов ввиду бурного развития стриминговых платформ.

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Меня часто спрашивают, существует ли на рынке бизнес-видеоконтента региональная специфика. На мой взгляд, нет. Или я ее не замечаю. Есть отраслевая специфика - у энергетиков свои акценты, у нефтепереработчиков - свои. Есть, безусловно, политическая специфика - одни компании, к примеру, предпочитают всячески подчеркивать сохранение базовых традиций времен СССР, другие - напротив, открещиваются от всего советского.

Главное - не в специфике, а в типе коммуникации с заказчиками. К сожалению, на рынке немало студий, которые работают по принципу "скажите нам, что снять, и мы снимем это красиво, наше видео досмотрят до конца". Но этого для решения бизнес-задач уже катастрофически мало. Форма и содержание должны быть неразрывно связаны.

То, что видео досмотрят до конца и оно будет красивым и качественным, - этоданность. Давайте смотреть правде в глаза: видео само по себе ничего не решает. Это лишь инструмент, ключ к замку, а чтобы он открыл дверь, нужна коммуникация с целевой аудиторией. Продакшн-студия должна помогать формировать контентную политику компании-заказчика в целом. Становиться в каком-то смысле частью отдела по связям с общественностью заказчика в рамках проекта, и это нормальная практика, которая набирает актуальность.

Современная студия по производству корпоративного видео уже не должна ограничиваться только видеопродукцией, она должна работать на стыке с консалтингом, предлагать разного рода коммуникации, внутренние и внешние решения, связанные с контентом, и совместно со службами заказчика их реализовывать. Именно поэтому мы должны не только хорошо придумывать и снимать, но и разбираться в отрасли, для которой работаем, в политической ситуации и даже в технологических процессах. Будь то горнорудная отрасль, госсектор, нефтепереработка, брендинг территорий или еще что-нибудь. А заказчики все чаще не имеют четкого пожелания, а ждут помощи в решении конкретных задач.

Я абсолютно точно уверен, что только такой принцип работы позволяет создавать качественный бизнес-видеоконтент.

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