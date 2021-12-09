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09.12.2021 17:32
Рубрика: Происшествия

"Листвяжная" завершила единовременные выплаты семьям погибших

Текст: Юлия Потапова

Все семьи погибших на шахте "Листвяжная" горняков и горноспасателей получили единовременные выплаты от угледобывающего предприятия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу шахты, близким родственникам жертв трагедии выплачено в общей сложности 353,5 миллиона рублей.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Число пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" увеличилось до 106

Деньги получила 51 семья погибших, включая семьи 37 шахтеров, пяти горноспасателей и девяти работников подрядных организаций. По решению собственника шахты, на семью выделили по два миллиона рублей, и еще по миллиону рублей - на каждого члена семьи (в том числе на родителей погибших).

Помимо этого, "Листвяжная" выплатила по 500 тысяч рублей 105 пострадавшим, которые обращались за медицинской помощью. А также по 100 тысяч рублей получил 141 человек, который находился в момент ЧП в шахте, но ему не понадобилась помощь врачей.

Также семьям, нуждающимся в жилье, за счет предприятия будет предоставлено 66 квартир, а 37 семьям помогут сделать ремонт и приобрести технику для дома. И будут погашены все кредиты погибших на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.

51 ребенку до совершеннолетия будет выплачиваться пособие в размере 25 тысяч рублей. Общая сумма ежемесячных выплат составит 1,275 миллиона рублей.

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