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09.12.2021 10:01
Рубрика: Власть

На что жалуется малый бизнес в Кузбассе

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 280(8631)
В Кузбассе субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) за первый год пандемии коронавируса принесли в казну девятнадцать процентов всей суммы налогов, по сумме поступлений перекрыв показатели 2019-го. При этом бизнес продолжает жаловаться на нюансы налогового администрирования.

Рост доходов регионального бюджета эксперты связывают в том числе с беспрецедентными налоговыми льготами, предоставленными бизнесу в прошлом году.

Фото: РИА Новости
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- Чтобы бизнес чувствовал себя устойчиво, надежно и видел перспективы, льготы были увеличены практически на восемьдесят процентов, - уточнил заместитель губернатора региона Сергей Ващенко. - Одно из следствий - рост налоговой отдачи. Для сравнения: наша базовая отрасль экономики - угольная - в 2020 году принесла 21 процент всех налоговых поступлений в бюджет. И если на начало года численность самозанятых в регионе едва превышала тринадцать тысяч человек, то сегодня их уже насчитывается около сорока тысяч. Так что ждем предложений по дальнейшему стимулированию развития нашей экономики вообще и сектора МСП в частности. Учитывая то, что область получила ощутимую финансовую поддержку на федеральном уровне, надеемся на отклик предпринимательского сообщества.

Итак, хотя представители наиболее пострадавших сфер МСП были освобождены от уплаты налогов за второй квартал 2020-го и для них максимально снизили ставки по специальным налоговым режимам, поступление НДФЛ от предпринимателей в итоге оказалось существенным. Однако и жалобы у малого бизнеса есть. Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко перечислила три самые острые и болезненные проблемы.

Во-первых, это истребование у субъектов МСП множества документов во время налоговых проверок, включая камеральные и выездные. Во-вторых, неразбериха, связанная с реорганизацией налоговых органов на местах, а также неэтичное поведение некоторых налоговых инспекторов. И в-третьих, несовершенство законодательства, влекущее неоправданную ответственность руководителей компаний за дробление бизнеса и отсутствие должной осмотрительности.

- Предприниматели недо-умевают: почему, достигнув высокого уровня налогового администрирования с использованием цифровых технологий, органы ФНС требуют копии документов на бумажных носителях? Один известный бизнесмен прислал фото с тринадцатью тысячами листов, приготовленных для доставки в налоговую инспекцию. И еще 2,5 тысячи листов у него запросили дополнительно, - отметила Елена Латышенко. - Чтобы все это подготовить, пришлось отвлекать работников от основного процесса и серьезно загружать копировальную технику. Но смогут ли проверяющие такой объем бумаг досконально исследовать? Не проще ли запросить все в электронном виде?

Впрочем, представители налоговой службы заверили: предоставление информации именно на бумаге ничем не регламентировано. Налогоплательщик вправе направлять ее в любом удобном виде. Более того, уже до семидесяти процентов объема данных, в том числе и по выездным проверкам, поступает в инспекцию электронно.

Между тем есть ряд чисто технических проблем, отнимающих у малых и средних предпринимателей и так не слишком большие ресурсы. Некоторые из них назвала руководитель группы юридических компаний, член Палаты налоговых консультантов России и помощник кузбасского бизнес-омбудсмена в сфере налогообложения Анна Таргоний. По ее словам, нуждаются в доработке сервисы для отправки в налоговую электронных обращений. Пожаловаться через личный кабинет на блокировку счетов одна из кузбасских предпринимательниц пыталась два дня. В итоге обращение ушло в усеченном виде. Пришлось распечатать текст и отправить обычной почтой.

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Еще на состоянии малого и среднего бизнеса сказывается сокращение подразделений налоговых инспекций на местах и присоединение их к более крупным.

- Случается, налоговые инспекторы оказывают давление на предпринимателей, вынуждая их совершать незаконные действия, в том числе подписывать документы задним числом. Мол, либо вы будете делать так, как вам говорят, либо придется ездить в соседний город и решать там свои вопросы до бесконечности. В итоге предприниматель, готовый на все, лишь бы не тратить время на разбирательства, попадает в замкнутый круг, - подчеркивает Анна Таргоний.

Среди так называемых технических проблем - блокировка налоговиками счетов "буквально на пустом месте", требование уточненных налоговых деклараций и так далее. В результате, по словам Анны Таргоний, для малого бизнеса наступают новые неблагоприятные последствия - вплоть до списания денежных средств со счетов другими территориальными отделами УФНС. Предприниматели вынуждены писать жалобы, возвращая средства (нередко - до полумиллиона рублей), излишне списанные со счета и фактически выдернутые из оборота.

Как правило, технические проблемы решаются в досудебном порядке, но на это уходят нервы и время (порой до полугода), а также финансовые ресурсы. Все это не может не отражаться на предпринимательском климате.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Предложения, в том числе по улучшению работы интернет-сервисов, а также личного кабинета, мы готовы принять, рассмотреть и транслировать для дальнейшей реализации, - заявила исполняющая обязанности руководителя регионального УФНС Жанна Мусаткина.

Прямая речь

Елена Латышенко, уполномоченная по защите прав предпринимателей в Кузбассе:

- Нужно проанализировать соотношение налоговой нагрузки и размера оплаты труда в тех отраслях, где сегодня занято максимальное число предпринимателей. Потому что в одном из соседних субъектов федерации налоговая нагрузка по отдельным видам деятельности ниже. При этом оплата труда работников значительно выше. Еще мы предлагаем распространить федеральную льготу - снижение страховых взносов до пятнадцати процентов на размер оплаты труда свыше МРОТ - на всю начисленную зарплату сотрудникам предприятий малого бизнеса. Внести в Налоговый кодекс положения о возможности замены предупреждениями штрафов для субъектов МСП. Ведь зачастую штрафы для микробизнеса губительны. Кроме того, нуждаются в пересмотре критерии применения специальных налоговых режимов. Ограничения по выручке были установлены несколько лет назад, но с тех пор социально-экономическая ситуация и правоприменительная практика, сильно изменились. Рынок диктует необходимость повысить пороги для применения упрощенной системы налогообложения. Так, дробление бизнеса ведь зачастую происходит после того, как достигнуты пороговые значения по выручке. И отдельно нужно обсудить возможность включения Кузбасса в эксперимент по применению специального налогового режима для малых предприятий. Практика уже доказала: повышенный интерес к режиму самозанятости связан с тем, что при максимально простом администрировании риски здесь минимальные. У добросовестного налогоплательщика практически нет возможности ошибиться. Ты регистрируешься, ведешь деятельность и сразу отражаешь свою выручку. А поскольку декларацию предоставлять не нужно, то ее невозможно просрочить, а значит, получить неприятности в виде заблокированных счетов.

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