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09.12.2021 14:21
Рубрика: Власть

Омский губернатор готов вакцинировать сына

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Вакцинацию уже прошла вся семья Александра Буркова, включая бабушек. И сын тоже будет привит от коронавируса, как только появится такая возможность, признался на пресс-конференции глава региона.
Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников

- Если будет прививка для детей, конечно, я буду вакцинировать своего ребенка, потому что забочусь о его здоровье и хочу, чтобы он этой заразой не болел, - сообщил Бурков.

Фото: Евгений Кармаев
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В ответе на вопрос - насколько врачи справляются с нагрузкой, готовы ли к новой волне - он привел цифры. В 2020 году было выделено 3,7 тысячи коек для коронавирусных больных, сейчас - четыре тысячи. В этом году не было патовых моментов, например, когда неотложки привозили больных к зданию минздрава.

По признанию губернатора, этот период был одним из самых сложных в его жизни. Коллапс со скорыми, лекарствами, койками, аппаратами ИВЛ случился в тот момент, когда он сам заболел коронавирусом, "застрял" в Москве. Поэтому решать острые проблемы приходилось с неимоверным трудом.

- Сегодня такой ситуации нет. Наши врачи справляются с заболеванием, в том числе с новой, четвертой, волной. В первую очередь, это заслуга медиков, - считает Бурков.

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