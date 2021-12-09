Омский губернатор готов вакцинировать сына

Вакцинацию уже прошла вся семья Александра Буркова, включая бабушек. И сын тоже будет привит от коронавируса, как только появится такая возможность, признался на пресс-конференции глава региона.

- Если будет прививка для детей, конечно, я буду вакцинировать своего ребенка, потому что забочусь о его здоровье и хочу, чтобы он этой заразой не болел, - сообщил Бурков.

В ответе на вопрос - насколько врачи справляются с нагрузкой, готовы ли к новой волне - он привел цифры. В 2020 году было выделено 3,7 тысячи коек для коронавирусных больных, сейчас - четыре тысячи. В этом году не было патовых моментов, например, когда неотложки привозили больных к зданию минздрава.

По признанию губернатора, этот период был одним из самых сложных в его жизни. Коллапс со скорыми, лекарствами, койками, аппаратами ИВЛ случился в тот момент, когда он сам заболел коронавирусом, "застрял" в Москве. Поэтому решать острые проблемы приходилось с неимоверным трудом.

- Сегодня такой ситуации нет. Наши врачи справляются с заболеванием, в том числе с новой, четвертой, волной. В первую очередь, это заслуга медиков, - считает Бурков.