Почему в Омскую область стали чаще переезжать из-за рубежа

Ограничения, вызванные пандемией, сказались на реализации программы: в прошлом году новых участников оказалось почти вдвое меньше, чем обычно, но теперь статистика начала выравниваться. Люди не передумали, а просто отложили реализацию своих планов. И теперь, когда границы открываются, в регион прибыло уже более трех тысяч человек.
К вопросу смены места жительства соотечественники, особенно семейные, относятся очень серьезно и тщательно изучают условия и возможности. Самые активные - жители Казахстана.
- В этом нет ничего удивительного. Это наши ближайшие соседи, у многих здесь живут родственники и друзья, - пояснила корреспонденту "РГ" руководитель департамента по труду Омской области Марина Хамова. - Кто-то открывает совместное предприятие. Других привлекает уровень образования и медицины. Третьих - схожий уклад жизни, климат.
Участники госпрограммы получают соцвыплаты - единовременное пособие в сумме двенадцать тысяч рублей и по шесть тысяч каждому члену семьи. Семьям с детьми частично компенсируют расходы на аренду жилья (до 38 тысяч рублей). А соотечественники, которые устраиваются работать в районные школы, клиники и на сельскохозяйственные предприятия, дополнительно получают единовременную выплату в пятьдесят тысяч рублей.
- Мы переехали в село Ачаир Омского района, построили дом, родили пятого сына, - говорит глава многодетного семейства Адам Майснер. - Старшие - школьники - готовятся поступать в вуз, занимаются в детском ансамбле. Я работаю на ферме, жена - в доме культуры и параллельно учится в колледже. Заключили соцконтракт, купили корову, излишки молока продаем. Родители остались в Казахстане, но относительно недалеко. В общем, не жалуемся.
Сейчас в регион переезжают преимущественно квалифицированные специалисты. За последние пять лет средний возраст участника программы снизился на три года - до тридцати лет. 87 процентов получили высшее и среднее специальное образование, еще двенадцать процентов - студенты омских вузов и техникумов.
Университеты региона у соседей пользуются популярностью. Например, в Омском государственном техническом университете каждый восьмой студент - из Казахстана. Еще во время учебы он может получить российское гражданство, пройти практику, а после защиты диплома гарантированно трудоустроится по специальности.
Пандемия способствовала расширению возможностей трудоустройства и поддержки переселенцев еще до получения ими российского гражданства. Еще одна новация - бесплатный анализ на COVID-19. Вся необходимая информация находится в открытом доступе.
- Одна из возможностей трудоустройства в Омской области - заняться предпринимательством. Система бизнес-патронажа в регионе четко выстроена. Соотечественники могут не только получить 335 тысяч рублей на открытие своего дела, но и пройти переобучение по востребованной специальности, - поясняет Марина Хамова. - В регионе действуют программы поддержки не только начинающего, но и уже сложившегося бизнеса. Они востребованы: в этом году к нам прибыло порядка двухсот опытных предпринимателей.
- Мой переезд в Россию совпал с началом пандемии, но особых препятствий в обустройстве я не встретил. В центре занятости мне предложили стать предпринимателем, оформить господдержку. Помогли составить бизнес-план, - поделился опытом бывший житель Павлодара Анатолий Горейко. - Деньги я получил неожиданно быстро, спустя несколько дней. Сразу купил швейную машинку, станок для ремонта обуви. Открыл небольшой магазин фурнитуры, начал осваивать сапожное производство. И дело пошло. У меня уже есть постоянные клиенты, а работа приносит стабильный доход.
По словам экспертов, соотечественники вносят весомый вклад в экономику региона. Они открывают предприятия, строят жилье, дороги, производят продовольствие, становятся участниками программ "Земский учитель" и "Земский доктор". В этом году лучшим участковым Омска (причем уже во второй раз) стал бывший житель Казахстана Виктор Ищенко.
Справка "РГ"
По данным министерства труда и социального развития, до пандемии в Омскую область ежегодно переезжало более четырех тысяч граждан из девятнадцати стран. В этом году - свыше трех тысяч. Всего за двенадцать лет действия программы из зарубежья в регион переселилось 44 тысячи человек. Более шестидесяти процентов трудоустроено.