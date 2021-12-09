Почему в Омскую область стали чаще переезжать из-за рубежа

В Омской области продлили до 2025 года срок действия региональной программы содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Сегодня область занимает пятое место среди субъектов РФ по числу вернувшихся соотечественников.

Ограничения, вызванные пандемией, сказались на реализации программы: в прошлом году новых участников оказалось почти вдвое меньше, чем обычно, но теперь статистика начала выравниваться. Люди не передумали, а просто отложили реализацию своих планов. И теперь, когда границы открываются, в регион прибыло уже более трех тысяч человек.

К вопросу смены места жительства соотечественники, особенно семейные, относятся очень серьезно и тщательно изучают условия и возможности. Самые активные - жители Казахстана.

- В этом нет ничего удивительного. Это наши ближайшие соседи, у многих здесь живут родственники и друзья, - пояснила корреспонденту "РГ" руководитель департамента по труду Омской области Марина Хамова. - Кто-то открывает совместное предприятие. Других привлекает уровень образования и медицины. Третьих - схожий уклад жизни, климат.

Участники госпрограммы получают соцвыплаты - единовременное пособие в сумме двенадцать тысяч рублей и по шесть тысяч каждому члену семьи. Семьям с детьми частично компенсируют расходы на аренду жилья (до 38 тысяч рублей). А соотечественники, которые устраиваются работать в районные школы, клиники и на сельскохозяйственные предприятия, дополнительно получают единовременную выплату в пятьдесят тысяч рублей.

- Мы переехали в село Ачаир Омского района, построили дом, родили пятого сына, - говорит глава многодетного семейства Адам Майснер. - Старшие - школьники - готовятся поступать в вуз, занимаются в детском ансамбле. Я работаю на ферме, жена - в доме культуры и параллельно учится в колледже. Заключили соцконтракт, купили корову, излишки молока продаем. Родители остались в Казахстане, но относительно недалеко. В общем, не жалуемся.

Сейчас в регион переезжают преимущественно квалифицированные специалисты. За последние пять лет средний возраст участника программы снизился на три года - до тридцати лет. 87 процентов получили высшее и среднее специальное образование, еще двенадцать процентов - студенты омских вузов и техникумов.

Университеты региона у соседей пользуются популярностью. Например, в Омском государственном техническом университете каждый восьмой студент - из Казахстана. Еще во время учебы он может получить российское гражданство, пройти практику, а после защиты диплома гарантированно трудоустроится по специальности.

Пандемия способствовала расширению возможностей трудоустройства и поддержки переселенцев еще до получения ими российского гражданства. Еще одна новация - бесплатный анализ на COVID-19. Вся необходимая информация находится в открытом доступе.

- Одна из возможностей трудоустройства в Омской области - заняться предпринимательством. Система бизнес-патронажа в регионе четко выстроена. Соотечественники могут не только получить 335 тысяч рублей на открытие своего дела, но и пройти переобучение по востребованной специальности, - поясняет Марина Хамова. - В регионе действуют программы поддержки не только начинающего, но и уже сложившегося бизнеса. Они востребованы: в этом году к нам прибыло порядка двухсот опытных предпринимателей.

- Мой переезд в Россию совпал с началом пандемии, но особых препятствий в обустройстве я не встретил. В центре занятости мне предложили стать предпринимателем, оформить господдержку. Помогли составить бизнес-план, - поделился опытом бывший житель Павлодара Анатолий Горейко. - Деньги я получил неожиданно быстро, спустя несколько дней. Сразу купил швейную машинку, станок для ремонта обуви. Открыл небольшой магазин фурнитуры, начал осваивать сапожное производство. И дело пошло. У меня уже есть постоянные клиенты, а работа приносит стабильный доход.

По словам экспертов, соотечественники вносят весомый вклад в экономику региона. Они открывают предприятия, строят жилье, дороги, производят продовольствие, становятся участниками программ "Земский учитель" и "Земский доктор". В этом году лучшим участковым Омска (причем уже во второй раз) стал бывший житель Казахстана Виктор Ищенко.

Справка "РГ"

По данным министерства труда и социального развития, до пандемии в Омскую область ежегодно переезжало более четырех тысяч граждан из девятнадцати стран. В этом году - свыше трех тысяч. Всего за двенадцать лет действия программы из зарубежья в регион переселилось 44 тысячи человек. Более шестидесяти процентов трудоустроено.