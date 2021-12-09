Под Новосибирском вспыхнул крупный пожар на складе мороженого

В поселке городского типа Краснообск в Новосибирской области тушат крупный пожар в складском помещении.

Как сообщили "РГ" в Центре управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в 10:53 местного времени (06:53 мск). На место происшествия прибыли 58 сотрудников экстренных служб и 18 единиц техники. В 12:03 пожар был локализован, в 12:29 - ликвидировано открытое горение.

По сообщению РИА "Новости", склад на улице Восточной принадлежит группе компаний "Русский холод", производящей мороженое и полуфабрикаты. Прибывшие на место пожарные установили, что горит металлокаркасный ангар на площади 2000 квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет.