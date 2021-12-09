Профессор ТПУ предложил президенту создать Российский образовательный фонд

Участники Конгресса молодых ученых, который проходит в Сочи, встретились с президентом России. Как сообщили в пресс-службе Томского политехнического университета, молодой профессор вуза Павел Стрижак обратился к главе государства с двумя предложениями по совершенствованию научной и образовательной среды.

В конгрессе принимает участие около трех тысяч человек со всей России. Профессор политехнического университета стал единственным участником встречи с президентом из Томска. Прежде всего, он выступил с идеей создать на государственном уровне кадровый резерв руководителей в научно-образовательной среде. Он объяснил это тем, что в целом ряде регионов не хватает успешных руководителей учреждений, так или иначе связанных с исследованиями. Кроме того, ученый обозначил три базовых принципа, по которым необходимо выстраивать работу.

- Первое - это выборный вход непосредственно в эту систему кадрового резерва всех коллег и продвижение по ней с понятными траекториями для коллег разного возраста, - отметил Павел Стрижак. - Второе - это непрерывное обучение в конкурентной среде, чтобы у нас было понятное продвижение именно коллег с конкуренцией. И третье - это непосредственно популяризация, публичная демонстрация того, что этот кадровый резерв работает, что он "выдает продукт".

По мнению профессора ТПУ, конкретным примером могли бы стать успешные назначения, которые стали бы итогом реализации той или иной практики в кадровом резерве. Павел Стрижак обратился к президенту с просьбой инициировать создание программы и системы формирования кадрового резерва. Он подчеркнул, что туда должны входить конкретные треки, требования, права и обязанности, что в программу необходимо интегрировать все организации, которые занимаются подготовкой, переподготовкой и стажировками ученых из кадрового резерва.

Второе предложение томского ученого связано с формированием подобия Российского научного фонда, но в сфере образования - для аккумулирования и генерации инициативных проектов использования научных знаний в образовательных программах. При этом, чтобы тот или иной образовательный продукт на экспертной основе мог получить финансирование на реализацию с дальнейшим тестированием и сбором обратной связи.

- Очень много знаний генерируется, и эти знания ряд коллег пытается внедрить в образовательный процесс, - подчеркнул Павел Стрижак. - Понятно, что нужны организации, которые бы это использовали. И поэтому следующим шагом можно для коллективов, которые участвуют в таких грантах, поставить требования, чтобы они находили организации, которые были бы заинтересованы и выступали с софинансированием.