Следователи проверят жалобы сибирской школьницы на трехлетнюю травлю

Правоохранители заинтересовались сообщениями о травле девочки сверстниками в одной из школ Тогучина Новосибирской области. Как рассказали в СК по региону, в ведомстве начали проверку.

Следователи намерены установить все обстоятельства при которых девочка подвергалась издевательствам одноклассников. По утверждению ее родителей, травля продолжалась не менее трех лет. Помимо прочего, в ходе проверки будет дана оценка бездействию должностных лиц тогучинской школы №2.

Проверкой фактов буллинга занялись и в прокуратуре Новосибирской области, там оценят исполнение органами системы профилактики законов о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, а также об образовании.

К слову, одновременно с этим прокуратура начала проверку еще одного инцидента в Тогучине, но на этот раз дело касается воспитателя детского сада. По данным ведомства, в детсаду № 499 "Гнездышко" воспитатель, работающий с двухлетними детьми, применяет к ним непедагогические меры, жестоко обращается с подопечными. Доходит даже до рукоприкладства.

В обоих случаях прокуратура даст принципиальную правовую оценку действиям лиц, причинивших вред детям.