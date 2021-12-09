Теплотрасса в кузбасской деревне - на третьем месте в антирейтинге ОНФ

Кузбасская деревня Талая оказалась на третьем месте в антирейтинге Общероссийского народного фронта (ОНФ) "С теплом - труба" из-за неудовлетворительного состояния теплотрасс.

Ежегодный мониторинг ОНФ провели в октябре-ноябре 2021-го. За условную единицу измерения качества теплотрасс решили принять... котов. Исходя из того, что среднестатистическому усатому-полосатому, чтобы согреться, требуется около тридцати сантиметров плохо заизолированной трубы. В итоге получились, что изношенные коммуникации деревни Талой Юргинского муниципального округа способны одновременно вместить 11 666 котов. То есть общая протяженность проблемных участков теплопровода составила почти 3,5 километра.

Про оголенные трубы общественникам рассказали жители деревни, с 2018 года добивающиеся улучшения качества тепло- и водоснабжения. Как выяснилось, местные власти еще в 2012 году передали муниципальные сети в аренду юридическому лицу. И, как подтверждают справки из архивов, техническую документацию не приложили. А раз у эксплуатирующей организации нет схемы расположения объекта, о каком надлежащем контроле его состояния может идти речь?

- Эксперты ОНФ вместе с ресурсоснабжающей организацией уже более двух лет призывают муниципалитет навести порядок с теплосетями в Талой. Но осенью нынешнего года мы в очередной раз убедились, что дело с мертвой точки так и не сдвинулось, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий Скворцов. - Учитывая жизненную важность проблемы, мы обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку и инвентаризацию муниципальной системы теплоснабжения. Кроме того, запросили результаты рассмотрения представлений, которые внесла Юргинская межрайонная прокуратура. Ведомство указало на необходимость устранить нарушения законодательства о теплоснабжении и провести капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в деревне.

Всего в антирейтинг ОНФ-2021 попало 66 километров "неправильных" теплотрасс 64 регионов России - более 275 участков в 118 населенных пунктах. В Сибирском федеральном округе, кроме деревни Талой, в первую десятку вошли улица Попова в Барнауле (на шестом месте) и поселки Спутник и Светлый в Томской области (на десятом месте).

Между тем

Паспорта готовности к зиме в Кузбассе получили 32 из 34 территорий. Акты вместо паспортов выдали Анжеро-Судженскому и Юргинскому городским округам. Руководству первого, как уточнили в областном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса, был сделан ряд замечаний, включая отсутствие достаточных запасов угля (их уже довели до норматива). А Юрга оказалась в отстающих из-за ремонта на местной ТЭЦ. К слову, проблемы с работой этого объекта энергетики в прошлые годы возникали неоднократно. Для их решения власти даже вводили режим ЧС. Осенью 2020-го Ростехнадзор выявил более восьмидесяти нарушений при эксплуатации ТЭЦ. В частности, на станции не проводили экспертизу промышленной безопасности котлов, подогревателей высокого давления и паропроводов по истечению срока их службы, а также текущий ремонт электрооборудования. Впрочем, по данным областного департамента электроэнергетики, сейчас тепло в дома юргинцев подают, а ремонтные работы контролируют. На случай экстренных ситуаций в регионе есть две дизельные мобильные котельные мощностью в один мегаватт каждая.