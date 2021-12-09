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09.12.2021 10:17
Рубрика: Власть

Теплотрасса в кузбасской деревне - на третьем месте в антирейтинге ОНФ

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 280(8631)
Кузбасская деревня Талая оказалась на третьем месте в антирейтинге Общероссийского народного фронта (ОНФ) "С теплом - труба" из-за неудовлетворительного состояния теплотрасс.

Ежегодный мониторинг ОНФ провели в октябре-ноябре 2021-го. За условную единицу измерения качества теплотрасс решили принять... котов. Исходя из того, что среднестатистическому усатому-полосатому, чтобы согреться, требуется около тридцати сантиметров плохо заизолированной трубы. В итоге получились, что изношенные коммуникации деревни Талой Юргинского муниципального округа способны одновременно вместить 11 666 котов. То есть общая протяженность проблемных участков теплопровода составила почти 3,5 километра.

Фото: iStock
"С теплом - труба": ОНФ оценил в котах потери на теплотрассах в регионах

Про оголенные трубы общественникам рассказали жители деревни, с 2018 года добивающиеся улучшения качества тепло- и водоснабжения. Как выяснилось, местные власти еще в 2012 году передали муниципальные сети в аренду юридическому лицу. И, как подтверждают справки из архивов, техническую документацию не приложили. А раз у эксплуатирующей организации нет схемы расположения объекта, о каком надлежащем контроле его состояния может идти речь?

- Эксперты ОНФ вместе с ресурсоснабжающей организацией уже более двух лет призывают муниципалитет навести порядок с теплосетями в Талой. Но осенью нынешнего года мы в очередной раз убедились, что дело с мертвой точки так и не сдвинулось, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий Скворцов. - Учитывая жизненную важность проблемы, мы обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку и инвентаризацию муниципальной системы теплоснабжения. Кроме того, запросили результаты рассмотрения представлений, которые внесла Юргинская межрайонная прокуратура. Ведомство указало на необходимость устранить нарушения законодательства о теплоснабжении и провести капитальный ремонт ветхих водопроводных сетей в деревне.

Всего в антирейтинг ОНФ-2021 попало 66 километров "неправильных" теплотрасс 64 регионов России - более 275 участков в 118 населенных пунктах. В Сибирском федеральном округе, кроме деревни Талой, в первую десятку вошли улица Попова в Барнауле (на шестом месте) и поселки Спутник и Светлый в Томской области (на десятом месте).

Между тем

Паспорта готовности к зиме в Кузбассе получили 32 из 34 территорий. Акты вместо паспортов выдали Анжеро-Судженскому и Юргинскому городским округам. Руководству первого, как уточнили в областном министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса, был сделан ряд замечаний, включая отсутствие достаточных запасов угля (их уже довели до норматива). А Юрга оказалась в отстающих из-за ремонта на местной ТЭЦ. К слову, проблемы с работой этого объекта энергетики в прошлые годы возникали неоднократно. Для их решения власти даже вводили режим ЧС. Осенью 2020-го Ростехнадзор выявил более восьмидесяти нарушений при эксплуатации ТЭЦ. В частности, на станции не проводили экспертизу промышленной безопасности котлов, подогревателей высокого давления и паропроводов по истечению срока их службы, а также текущий ремонт электрооборудования. Впрочем, по данным областного департамента электроэнергетики, сейчас тепло в дома юргинцев подают, а ремонтные работы контролируют. На случай экстренных ситуаций в регионе есть две дизельные мобильные котельные мощностью в один мегаватт каждая.

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