В Кемерове началась работа по созданию электронной Книги памяти

Откликнуться родных бойцов, которые призывались на фронт в 1941 - 1945 гг. из города Кемерово, просят создатели Книги.

Работа над Книгой памяти завершится в 2025-м - к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Книга памяти будет размещена для всеобщего доступа на создаваемом сайте "Малая Родина. Книга памяти".

Фото, любые документы, награды и похоронки - все эти бесценные материалы о своих близких кемеровчане могут отправить в электронном виде специалистам "Муниципальной информационно- библиотечная системы", которые ведут эту кропотливую и очень важную работу.

Тел. 8 (3842) 35 77 20, эл. почта - idc-sprav@kembibl.ru.

Электронные Книги памяти создаются в каждом муниципалитете страны по поручению президента РФ В. В. Путина на заседании Российского организационного комитета "Победа" 20 мая 2021 года.

Цель увековечить память максимального числа участников Великой Отечественной войны и установить все их имена и судьбы.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова