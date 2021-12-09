В Новосибирске экс-полицейских осудили за взятки в 300 тысяч рублей

Двум бывшим сотрудникам новосибирской полиции, получившим крупную взятку от местного предпринимателя, вынесли приговор. Как рассказали в СК, размер незаконного вознаграждения превысил 300 тысяч рублей.

На скамье подсудимых оказались экс-начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Дзержинского района Новосибирска и его бывший заместитель. По версии следствия, с августа 2018 по февраль 2019 года они неоднократно получали деньги от одного из предпринимателей. Тот разместил нестационарные торговые объекты, при этом самовольно заняв земельные участки.

Сотрудники районной администрации периодически организовывали рейды для пресечения административных нарушений земельного законодательства. Однако всякий раз предприниматель накануне временно приостанавливал деятельность торговых точек, и привлечь его к ответственности не представлялось возможным.

Как выяснили следователи, начальник отдела участковых и его заместитель передавали владельцу киосков информацию о готовящихся рейдах, предупреждая его. К тому же сами фактически не исполняли свои обязанности, уклоняясь от составления административных протоколов.

Как уточнили в прокуратуре, предприниматель торговал овощами и фруктами. Каждый раз размер взятки варьировался от 26 до 50 тысяч рублей, а в общей сложности сумма составила 304 тысячи рублей. В ходе расследования экс-полицейские факт получения денег не отрицали.

Кроме того, начальник отдела получил еще одну взятку от другого предпринимателя, правда, ее размер признан мелким - экс-полицейскому были переданы продукты общей стоимостью менее 10 тысяч рублей. По этому эпизоду суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей, однако освободил от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

По основному же обвинению осужденным назначено условное наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также штраф в пятикратном размере взятки. Кроме того, обоих лишили специальных званий Подполковника и майора, а также права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.