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09.12.2021 13:51
Рубрика: Власть

В Омской области возобновят строительство гидроузла на Иртыше

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Стройка Красногорского гидроузла вновь оживет в 2022 году. Такое решение достигнуто после августовского визита в Омскую область зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.
Фото: Евгений Кармаев Фото: Евгений Кармаев
Фото: Евгений Кармаев

Специалисты уже ищут подрядчика для откачки воды из карьера.

Фото: Евгений Кармаев
Александр Бурков: Строительство нового аэропорта - миссия Омской области

- Когда в 2017 году я был назначен, серьезное гидротехническое сооружение даже не стояло на учете, - сообщил губернатор Александр Бурков во время пресс-конференции. - Мы зарегистрировали его как объект незавершенного строительства. Сделали новый проект. Виктория Абрамченко его поддержала. Обеспечила выделение 4,6 миллиарда рублей в рамках первого этапа. Со следующего года мы должны начать строительство.

Найдено решение и проблемы обмеления Иртыша, уровень которого зависит от объема сброса Шульбинской ГЭС в Казахстане. Между тем водоснабжение республики также находится в зависимости - от реки Урал. И это основание для того, чтобы найти общий язык с соседями.

- Теперь переговоры по увеличению пропуска воды идут на межправительственном уровне. Это позволит нам решить проблемы, в том числе экологические, - считает Бурков.

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