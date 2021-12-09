В Омской области возобновят строительство гидроузла на Иртыше

Стройка Красногорского гидроузла вновь оживет в 2022 году. Такое решение достигнуто после августовского визита в Омскую область зампреда правительства РФ Виктории Абрамченко.

Специалисты уже ищут подрядчика для откачки воды из карьера.

- Когда в 2017 году я был назначен, серьезное гидротехническое сооружение даже не стояло на учете, - сообщил губернатор Александр Бурков во время пресс-конференции. - Мы зарегистрировали его как объект незавершенного строительства. Сделали новый проект. Виктория Абрамченко его поддержала. Обеспечила выделение 4,6 миллиарда рублей в рамках первого этапа. Со следующего года мы должны начать строительство.

Найдено решение и проблемы обмеления Иртыша, уровень которого зависит от объема сброса Шульбинской ГЭС в Казахстане. Между тем водоснабжение республики также находится в зависимости - от реки Урал. И это основание для того, чтобы найти общий язык с соседями.

- Теперь переговоры по увеличению пропуска воды идут на межправительственном уровне. Это позволит нам решить проблемы, в том числе экологические, - считает Бурков.