В Новосибирской области в развитии внутреннего туризма сделана ставка на кластер "Обские парки". В него войдут прибрежные территории реки Оби и Новосибирского водохранилища (Обского моря), обладающие уникальными археологическими, этнографическими, историко-культурными объектами.

Согласно национальному туристическому рейтингу-2020, подготовленному Центром информационных коммуникаций "Рейтинг", Новосибирская область входит первую группу - так называемую "золотую двадцатку" - и занимает 15-е место (четыре года назад - 24-е, а еще годом ранее не поднималась выше 43-го места). Из сибирских регионов ее обогнали Алтайский край (6-е место) и Иркутская область (13-е место).

По данным минэкономразвития региона, количество туристов, размещенных в гостиницах, санаториях, на турбазах в 2019 году, составило рекордные 1,1 миллиона человек, в 2020-м - 789,4 тысячи. Резкое падение турпотока в прошлом году обусловлено ограничительными мерами, вызванными угрозой распространения коронавируса.

Правительство области планирует увеличить турпоток, а также количество рабочих мест в отрасли и объем экспорта туристических услуг. К 2025 году внутренний турпоток должен вырасти до 1,5 миллиона посещений. Новой точкой притяжения туристов должен стать кластер "Обские парки".

Его создание предусмотрено госпрограммой по развитию туризма в Новосибирской области до 2030 года, которая разработана в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Документ готов и проходит утверждение в правительстве региона, после чего будет сформировано предложение для инвесторов. Ежегодное финансирование программы составит 100-120 миллионов рублей. Как пояснил министр экономического развития региона Лев Решетников, средства в основном будут направляться на грантовую поддержку предпринимателей и муниципальных образований, создающих современную инфраструктуру и конкурентоспособные туристские продукты. Начиная с 2022 года, в среднем на один проект может быть выделено до трех миллионов рублей господдержки.

Предполагается, что кластер охватит несколько районов - от северо-востока области до юго-западной его части. Это Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Искитимский районы, а также города Новосибирск и Бердск. В рамках кластера возможно развитие различных видов туризма - речного, пляжного, познавательного, паломнического, культурного, этнографического, событийного, спортивного. Это потребует современной инфраструктуры - новых пирсов, гостиниц, кемпингов.

К 2025 году внутренний турпоток должен вырасти с 1,1 миллиона до 1,5 миллиона посещений

В городе Бердск, расположенном в 38 километрах от Новосибирска, есть бор и пляжные зоны на реке Бердь и Обском море. Здесь расположены комфортабельные санатории, профилактории, базы отдыха, лечебно-оздоровительные центры, детские лагеря. Искитимский район богат рекреационными ресурсами. Живописная природа, чистый воздух и близость моря привлекают сюда многих отдыхающих, в том числе и из соседних регионов. На территории Ордынского района располагается большая часть Новосибирского водохранилища. Достопримечательность района - Караканский бор, богатый грибами и ягодами.

Старинный поселок Сузун привлекателен музейно-туристическим комплексом, который знакомит с историей сибирской монеты. В 1764 году здесь были построены Нижне-Сузунский медеплавильный завод и монетный двор, а с 1766 по 1782 год чеканилась "особливая" cибирская монета. Фонды музея насчитывают более 17 тысяч единиц хранения, в их числе нумизматическая коллекция, археологические находки, собрание Сузунской народной иконы, этнографические коллекции

Еще в одном кластере - "Озерном" - будут развивать санаторно-курортный комплекс на основе уникальных природных лечебных факторов. Его центром станет озеро Карачи в Чановском районе, известное лечебной грязью и чистейшим воздухом. Также в регионе есть уникальные по своему составу озера Горькое и Островное, Данилово (Серебряное) и Лечебное с рапой и лечебной грязью. На территории Венгеровского района выявлены термальные воды лечебного значения - йодо-бромные.

Лев Решетников сообщил, что муниципальные районы включаются в работу по развитию туризма. В 2021 году проекты, предложенные районами, получили федеральные гранты на общую сумму 18 миллионов рублей. В их числе - строительство сельских гостевых домов в формате глэмпинга "В гостях у Федосихи" (Коченевский район), открытие "Дома фермера", посвященного сельскому быту начала XIX века (Чулымский район), развитие экологического туризма для пожилых на базе бердского курорта "Борвиха", расширение комплекса санаторно-курортной зоны в Краснозерском районе. Есть проекты и у Новосибирска, который готовится в 2022-2023 годах принимать гостей крупных спортивных соревнований.

Справка

Инфраструктура туризма Новосибирской области включает в себя 284 туристические фирмы, 210 гостиниц, 35 хостелов, 80 баз отдыха, 23 санаторно-курортные организации, 53 детских оздоровительных лагеря. По данным областного туристического портала, в регионе насчитывается 350 рек, три тысячи озер, 55 памятников природы, 24 заказника и восемь горнолыжных комплексов.