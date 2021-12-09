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09.12.2021 11:42
Рубрика: Общество

Запуск тяжелой "Ангары-А5" с космодрома Плесецк произойдет 23 декабря

Текст: Наталья Граф (Томск)

С космодрома "Плесецк" будет запущена ракета космического назначения "Ангара-А5".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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- Время пуска - 23 декабря 2021 года в 18 часов 00 минут московского времени (резервная дата запуска 24 декабря 2021 года), - сообщает администрация Каргасокского района Томской области со ссылкой на Роскосмос.

Жителей Томской области предупреждают о возможном падении отделяющихся частей ракет-носителей на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов.

- Территория района ограничена эллипсом с размерами осей 160x50 км, центр района находится 65 км северо-западнее озера Треш, - поясняют в администрации.

В целях безопасности томичей просят воздержаться от посещения данной местности.

Отмечается, что падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя обычно сопровождается ярким свечением. При обнаружении остатков второй ступени " Ангары-А5" необходимо обратиться в Департамент защиты населения и территории Томской области.

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