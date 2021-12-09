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09.12.2021 14:54

Семь энергетиков "Россети Северный Кавказ" вышли в финал конкурса "Лидеры России"

В Ростове-на-Дону завершились региональные финалы общероссийского конкурса "Лидеры России" в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Федеральный округ на площадке флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" в числе лучших представил семь энергетиков компании "Россети Северный Кавказ".

Коллеги, успешно дошедшие до финального этапа, поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе, рассказав о главном, чему их научил масштабный проект "Лидеры России".

Науруз Эдиев, заместитель руководителя Дирекции финансов "Россети Северный Кавказ": "Конкурс позволил расширить профессиональный круг общения, найти новые точки роста и эффективно работать в команде".

Ислам Магомадов, заместитель начальника Департамента управления персоналом и организационного проектирования "Россети Северный Кавказ": "Самое главное, чему научил меня конкурс, - это то, что мир стремительно меняется. А лидеры должны меняться вместе с ним и быть при этом на шаг впереди. Отличная атмосфера, замечательные ребята, профессионалы каждый в своем деле, командный дух, возможность слышать и быть услышанным, коммуникации, развитие личных профессиональных качеств, приобретение нового опыта, как личного, так и профессионального. Отличная рефлексия. Так можно кратко описать то, что дал для меня конкурс".

Инал Кушхабиев, заместитель начальника отдела бизнес-планирования "Россети Северный Кавказ": "Благодаря конкурсу я научился тому, что нужно смело браться за самые сложные и амбициозные задачи, последовательно и сообща решать их".

Анатолий Евтенко, начальник ПТО Восточных электрических сетей филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго": "Конкурс научил меня, как работать для команды и как научить команду работать для себя".

Осман Байрамуков, мастер производственного участка Предгорного РЭС филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго": "Конкурс научил меня подходить к задачам с разных сторон, использовать командные методы анализа и принятия решений, а также в сжатые сроки обрабатывать большие объемы информации. Повысил навыки управления персоналом".

Ахмат Бозиев, руководитель группы АИИСКУЭ филиала "Россети Северный Кавказ" - "Каббалкэнерго": "Конкурс "Лидеры России" научил меня умению эффективно балансировать личные амбиции с интересами команды".

Ахмед Абдулаев, юрисконсульт Управления правового обеспечения филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго": "Каждый этап требует сосредоточенности, а когда проходишь один, тогда приходит азарт и хочется двигаться дальше. После успешного прохождения ретеста меня ждали очные оценочные испытания в командах. Мы сработались и смогли справиться с заданиями. К сожалению, я не прошел в суперфинал, но для меня это была отличная возможность проверить себя и познакомиться с амбициозными интересными людьми. Конкурс "Лидеры России" важен для меня как расширение круга профессионального общения и обретения нового опыта".

А всего в конкурсе "Лидеры России" на различных этапах приняли участие почти 600 представителей Группы "Россети Северный Кавказ". Из их числа семеро вышли в региональный финал, достойно пройдя интеллектуальные состязания.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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