В Дагестане открылся медиафорум с участием федеральных и региональных СМИ

Мероприятие проводится с целью развития региональных средств массовой информации с использованием современных форматов и технологий в условиях новой цифровой реальности, определения современных векторов развития.

Параллельно с форумом "Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития", проходят фестиваль национальной книги России и книжная ярмарка "Тарки-Тау".

Как отметили организаторы, Дагестан исторически является центром культуры и образования. В регионе трудится большой, многонациональный журналистский корпус: издаются газеты и журналы на 14 языках, выходят в теле- и радиоэфир программы, подготовленные в редакциях национального вещания.

На территории Дагестана зарегистрировано свыше 250 средств массовой информации. Функционируют три крупных телерадиокомпании, работают 89 печатных СМИ. По государственному заказу в прошлом году было издано свыше 80 наименований книг.

В рамках форума состоялась пресс-конференция главы Дагестана Сергея Меликова. В ней приняли участие около ста журналистов федеральных и региональных СМИ.

Одним из вопросов, который задали Меликову, был о возможном снятии коронавирусных ограничений для бизнеса, в частности, ресторанов и банкетных залов. Глава Дагестана эмоционально ответил на такое предложение.

"Вы помните, что было в апреле 2020 года? Тогда говорили, что в Дагестане люди вымирают селами. Может мы не будем хотя бы ради памяти людей, что умерли от этой болезни, сейчас говорить о смягчении ограничений? Банкетные залы не закрывались, а вводились ограничения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Мы говорили, если у вас банкетные залы могут вместить 450 человек, вы можете проводить мероприятия, но с ограничениями до 100 человек. Это мы сделали для того, чтобы самозанятые, которые в этот зал приходят, готовят, накрывают, на музыкальных инструментах играют, могли зарабатывать. Но руководители банкетных залов по-другому это восприняли, они сказали, что в таких условиях работать не будут. Не хотите работать по правилам, значит, не будет работать вообще", - сказал Сергей Меликов.