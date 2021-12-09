В Дагестане развернут обсерватор в случае выявления штамма "Омикрон"

В управлении Роспотребнадзора по РД пояснили, что граждан, которые будут прибывать из стран с неблагополучной обстановкой в связи с выявлением нового штамма и контактировавших с пациентами с подозрением на "омикрон", будет развернут отдельный обсерватор на 100 коек. Для помещенных в него лиц карантин будет длится 14 дней.
Фото: Констатин Завражин/РГ
Как отметили в управлении Роспотребнадзора, в аэропорту Махачкалы организовано бесплатное тестирование граждан, прибывающих из рисковых стран - прежде всего из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, Китайской Народной Республики, Великобритании, Израиля, Гонконга и других стран, объявивших об обнаружении штамма "омикрон".
В регионе продолжается экспресс-тестирование населения. На сегодняшний день проведено 31 528 исследований.
По данным Минздрава Дагестана, в настоящее время в республике развернуто 2075 коек, резерв составляет 20 процентов.
За предыдущую неделю с подозрением на коронавирусную инфекцию было госпитализировано 1212 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 158 человек.