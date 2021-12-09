В Дагестане развернут обсерватор в случае выявления штамма "Омикрон"

В управлении Роспотребнадзора по РД пояснили, что граждан, которые будут прибывать из стран с неблагополучной обстановкой в связи с выявлением нового штамма и контактировавших с пациентами с подозрением на "омикрон", будет развернут отдельный обсерватор на 100 коек. Для помещенных в него лиц карантин будет длится 14 дней.

Фото: Констатин Завражин/РГ