Долго будет Карелия сниться: 5 мест, где стоит побывать каждому туристу

Карелия относится к регионам России, которые охотно посещают туристы. Их привлекают величественная природа, обилие рек и озер, удивительные деревянные памятники культуры, сохранившиеся до сих пор. Мы составили топ-5 самых известных мест республики.

Кижи

Историко-культурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - крупнейший памятник деревянного зодчества под открытым небом. В его составе 82 объекта. Знаменитая Преображенская церковь, составляющая основу ансамбля, включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее охраняют и берегут особенно тщательно. Несколько раз церковь подвергалась реставрации.

Наиболее известны два проекта. В 50-х годах прошлого века под руководством Александра Ополовникова сняли тесовую обшивку сруба и железную обивку глав церкви, тогда храм вновь приобрел свой первоначальный облик. Второй раз в церковь ввели металлический каркас и закрыли для посетителей в связи с аварийным состоянием. Внутри памятника демонтировали полы, потолки, сняли иконостас. Этот метод восстановления предусматривал реставрацию или полную замену изношенных бревен без разборки памятника.

Церковь разделили на семь поясов. Каждый пояс в отдельности был вывешен на внутренний металлический каркас. Переборка велась снизу вверх. При этом музей не закрывался, и все приезжающие могли наблюдать за процессом реставрации.

В прошлом году Преображенскую церковь полностью восстановили, а в нынешнем - освятили. Здесь прошла первая служба спустя 84 года. Чин освящения и литургию провел Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Валаам

Остров находится в северной части Ладожского озера. Это самый большой остров в составе Валаамского архипелага. На нем расположен одноименный поселок, являющийся частью Сортавальского городского поселения, и памятник русского зодчества - Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. И это одно из самых популярных туристических направлений Карелии.

Здесь местных жителей практически не осталось. Живут и работают иноки. Монахи, например, вместе со своими помощниками выращивают в теплицах томаты и огурцы.

На Валааме две большие теплицы, одна - для томатов, вторая - для огурцов. И для каждого овоща создают особые условия. Кроме томатов и огурцов, в теплицах растут салат, рукола, петрушка, базилик и кинза. Высаживают также и грядку лука-слизуна, крапиву. А еще выращивают ананасы. Экзотические плоды растут в горшках.

Побывать на острове и в Валаамском мужском монастыре можно, сев в городе Сортавале на судно на воздушной подушке. А для путешественников, которые приезжают из Москвы в Сортавалу, даже разработали специальный мультимодальный проект, сделав удобную состыковку по времени. Можно, прибыв на поезде в Сортавалу, сразу же уехать на остров и вернуться вовремя обратно.

Рускеала

Горный парк "Рускеала" - известный туристический комплекс, который расположен также в Сортавальском районе. Основа комплекса - объект культурного наследия, памятник истории. Это заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер.Прозрачность воды в нем достигает 15-18 метров. Стены старого карьера пронизаны целой системой подземных выработок - штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.

В горном парке "Рускеала" постоянно проводят музыкальные фестивали Ruskeala Symphony. Под открытым небом выступают известные российские музыканты и исполнители. Последний фестиваль прошел в августе 2021 года сразу на нескольких площадках - в Итальянском карьере, на плавучей сцене в акватории мраморного карьера, на железнодорожной платформе.

Концерт-открытие фестиваля посвятили музыке из кино. В программу вошли хорошо знакомые мелодии и песни из отечественных и зарубежных кинофильмов, в том числе снятых в Карелии. Их исполнил симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением Алексея Ньяги. В качестве ведущих концерта и солистов выступили актриса театра и кино Екатерина Гусева и певец Владислав Косарев, а также республиканский квартет Exprompt, оркестр волынщиков из Москвы. В Рускеалу специально привезли и рояль, чтобы прозвучал Концерт N 1 Чайковского.

Петроглифы

В нынешнем году памятник первобытного искусства эпохи неолита "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Серийный объект в Карелии включает 33 памятника в двух составных частях на расстоянии 300 километров друг от друга: 22 объекта с петроглифами на Онежском озере в Пудожском районе, на которых в общей сложности представлено более 1,2 тысячи рисунков, и 3411 изображений на 11 объектах на берегу Белого моря в Беломорском районе.

Онежские петроглифы расположены на участке озерного берега длиной в 20,5 километра. Более половины сосредоточены на мысах - Пери Нос, Бесов Нос и Кладовец. Это изображения птиц, лесных зверей, людей и лодок. По размеру некоторые фигуры доходят до четырех метров. Рисунки выбиты на пологих прибрежных скалах.

Беломорские петроглифы находятся недалеко от города Беломорска. Во время их нанесения, а это, как считают ученые, не менее шести тысяч лет до нашей эры, данное место представляло собой гранитный язык шириной около 70 метров, протянувшийся от вершины скалистого островка почти на 100 метров.

Наскальные рисунки включают в себя три комплекса изображений, открытых в разное время. Сначала это сделал этнограф Александр Линевский, его комплекс называется "Бесовы следки" из-за изображения главного персонажа - Беса. Второй комплекс рисунков нашли через десять лет и назвали Залавругой, а в 1963 году описали и Новую Залавругу. Они являются частью музея "Беломорские петроглифы".

Туристы называют Воттоваару мистическим местом. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"

Воттоваара

Гора Воттоваара находится в юго-восточной части Муезерского района. Это наивысшая точка Западно-Карельской возвышенности - 417,3 метра над уровнем моря. Ее площадь - шесть квадратных метров. На самой горе крупный валун лежит на трех небольших камнях, а те в свою очередь еще на одном большом сейде.

Есть и другие валуны. Многие из них находятся в необычном положении.

Ученые-археологи, исследовавшие Воттоваару, пришли к мнению, что это искусственные сооружения. Одни более древние, другие - современные новоделы.

В августе 2011 года комплекс горы Воттоваара получил статус ландшафтного памятника природы. Его охраняемая территория - более полутора тысяч гектаров. Сюда входят и сама гора, и прилегающая местность. Кстати, в переводе с саамского языка Воттоваара значит Гора победы. Рядом находятся еще четыре географических объекта, с созвучными названиями: река Вотта и три озера - Воттоозеро, Воттомукс и Кейвотто. Специалисты считают, что происхождение названий связано с древними культовыми местами саамов.

Как добраться

Ко всем основным достопримечательностям Карелии нужно сначала доехать на поезде, они идут как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга. Из Петрозаводска на остров Кижи ходят суда на воздушной подушке каждый час, стоимость туда и обратно 2400 рублей.

Если собрались посетить остров Валаам и Горный парк Рускеала, то для удобства путешественников пассажирский поезд из Москвы в Петрозаводск продлили до города Сортавалы. Там сразу можно пересесть на "Метеор" и добраться на Валаам. И таким же образом вернуться обратно. Из Сортавалы в Рускеалу отвезет исторический Николаевский экспресс.

Чтобы увидеть петроглифы, придется из Петрозаводска ехать в город Беломорск, он находится на севере республики. В этом случае свой маршрут стоит планировать с ночевкой в Беломорске.

Тем, кто хочет полюбоваться красотами горы Воттоваары, нужно приехать на поезде в Петрозаводск, оттуда автобусом до поселка Гирвас и там уже формируются группы для восхождения на гору. Но можно заранее найти агентства, которые организуют путешествие на Воттоваару. Без ночевки здесь тоже не обойтись.