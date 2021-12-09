Эксперт оценил вероятность вытеснения "омикроном" штамма "дельта"

Новый коронавирусный штамм "омикрон" имеет все шансы вытеснить доминирующий сейчас в России штамм "дельта". Об этом на II Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции заявил директор Санкт- Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что с одной стороны появление нового штамма многих расстраивает, с другой стороны, вселяет надежду. Тем не менее, Тотолян был достаточно осторожен в оценках и подчеркнул, что вытеснение "омикрона" "дельтой" - это всего лишь предположение, необходима более точная статистика, а ее в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера нет, поскольку все зафиксированные случаи нового штамма приходятся на столичный регион.

Оптимистичные прогнозы относительно "омикрона" звучат во многих странах, но, как отметил Тотолян, экстраполировать зарубежные данные на Россию не имеет смысла, поскольку добираясь до нас, вирус уже успел видоизмениться.

В институте намерены уделить пристальное внимание нового штамму если только он будет выявлен на территории регионов Северо-Запада. Пока этого не произошло.