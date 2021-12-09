На трассе под Архангельском столкнулись 22 машины

Под Архангельском на федеральной трассе М-8, ведущей в Москву, столкнулись 22 машины.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, в девятом часу утра в отдел полиции по Приморскому району поступила информация о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на 1221-ом километре федеральной автодороги М-8 "Холмогоры". На место происшествия прибыли сотрудники органов внутренних дел и оперативных служб.

- Первостепенной задачей инспекторов Госавтоинспекции было обеспечить беспрепятственный проезд автотранспорта. В течение часа движение было восстановлено, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сообщается также, что все 22 машины получили механические повреждения, но пострадавших нет.

По информации УМВД, основными причинами столкновения транспортных средств стали невнимательность водителей, несоблюдение дистанции и скоростного режима.