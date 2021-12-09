В Северной Европе на стол ставилась деревянная украшенная пирамида, на полки которой помещались яблоки, орехи, сладости. Это были отголоски языческих верований. Впоследствии, в XVI веке, пирамиду заменила ель - символ вечной жизни.

Елка

По этому поводу существует легенда о святом, монахе Бонифации, который проповедовал друидам учение Христа и, пытаясь доказать, что дуб - вовсе не священное дерево, срубил один дуб. Под его весом повалились все деревья, кроме ели, и Бонифаций нарек ее деревом Христа. Обычай наряжать елку отсылает нас к библейским преданиям. Это прообраз райского дерева, увешанного яблоками. И поскольку натуральные яблоки были тяжелы для веточек елки, немецкие стеклодувы стали выдувать шары, имитирующие райские плоды. Традиционные цвета шаров - красный, золотой и серебряный. Макушка елки обязательно украшается звездой - символ Вифлеемской звезды, приведшей пастухов к месту рождения Христа.

Свечи на елке тоже имеют свою историю. Она связана с Мартином Лютером, предания о котором говорят, что он был очарован красотой звездного неба и в подражание ему зажег на елке свечи. С появлением электричества свечи заменили разноцветные гирлянды. Первая рождественская ель на городской площади была установлена в Риге примерно в XVI веке, а первая ель, украшенная электрическими гирляндами, - в Финляндии в начале XX века.

В России первая публичная елка была установлена в Петербурге в 1852 году благодаря супруге Николая I Александре Федоровне. После революции украшенная елка властями была воспринята как атрибут религиозного праздника Рождества, и возродилась только в 1935 году, когда в Кремле была проведена елка для детей, а с 1947 года 1 января стало нерабочим днем.

В 60-х годах сложился уклад новогоднего праздника, существующий и в настоящее время. Важным атрибутом домашнего празднования стал телевизор - его включали за несколько часов до Нового года, когда стол был уже накрыт. Праздничная телевизионная программа являлась общим сценарием для проведения семейного торжества.

Дед Мороз

Восточные славяне этого духа зимы называли Мороком, который был жестоким и злым. Есть у старца и другие имена - Трескунец, Студенец, Карачун. Но в XIX веке могущественный старец изменил свой облик благодаря таланту писателя Владимира Одоевского и превратился в волшебника-дарителя Мороза Ивановича. Жил Дед Мороз в большом ледяном дворце и спал на перинах из снега. Примечательно, что участие в этом преображении приняла новогодняя поздравительная открытка. На ней-то и был изображен Дед Мороз таким, как мы его сейчас представляем: с большим мешком и посохом в руке. Он имел разные имена: Ёлкич, Рождественский дед, Святочный дед. Имя Дед Мороз он приобрел позднее.

Но, к сожалению, после революции Деда Мороза исключили из новогодних персонажей. И только в канун 1936 года ему позволили вернуться. Зато Дедушка приобрел помощницу, внучку Снегурочку. Посох превратился в волшебное приспособление, с помощью которого Дед Мороз стал зажигать новогоднюю елку разноцветными огнями. Нашлась Деду Морозу и резиденция, в которой он живет и по сей день. Находится она в Великом Устюге. И если ребенок хочет попросить у Дедушки подарок, он может написать письмо, ведь у Деда Мороза есть собственная почта!

Снегурочка

Образ ожившей ледяной девочки часто встречается в северных сказках. В 1873 году Александр Островский, под влиянием сказок Афанасьева, пишет пьесу "Снегурочка". Популярности этому образу прибавила и опера Н. А. Римского-Корсакова с одноименным названием.

Свой современный наряд Снегурочка получила в 1935 году в Советском Союзе, когда появилась на новогоднем празднике для детей в Кремле.

Новый год в России

Привычный для нас Новый год появился после указа царя Петра I в 1699 году. Люди должны были украшать дома хвойными ветками, само же празднование длилось целых семь дней. В течение которых "... поздравить друг друга с Новым годом... детей забавлять, на санках катать с гор". Но эта традиция не укрепилась, и после смерти Петра стала забываться. Новогоднее празднование стало популярным только в первой половине XIX века, при императоре Николае I. В Петербурге начали устраивать так называемые публичные елки, где собирались богатые горожане. Вновь укоренились и традиции народных гуляний, когда люди собирались вокруг елки с хороводами и песнями, участвовали в спортивных состязаниях. Постепенно празднование Нового года становилось все пышнее. Большую популярность приобрели новогодние приемы и балы-маскарады. Главным традиционным напитком становится шампанское. Горожане уделяли внимание и культурному досугу: театральным постановкам, тематическим концертам. Так, в 1892 году в Мариинском театре прошла премьера балета "Щелкунчик".

Праздничный стол

В меню новогоднего стола отражалась история страны. На протяжении многих веков основными продуктами в каждом доме были овощи, крупы, рыба и ягоды. Причем и в богатых домах, и на столе бедняков еда была практически одинаковая. В XVIII-XIX веках на столах знати появились ананасы, клубника, устрицы, свежие трюфели, необычные фрукты и сыры. В послереволюционные голодные годы на столах появился холодец - блюдо, которое можно приготовить из самых дешевых мясных продуктов, пекли пироги.

В послевоенное время на новогодних столах появились абхазские мандарины, торт "Наполеон", салаты оливье и с крабовыми палочками, бананы, шампанское. В 1980-х - 1990-х годах к новогоднему столу обязательно старались сделать заливную рыбу (вспомним "Иронию судьбы..."). Сейчас многое изменилось. Новогодний стол может быть разным, даже безалкогольным или вегетарианским. Не так важно, какое меню вы выберете, главное - это ощущение праздника, объединяющее всех, кто соберется за столом.

Рецепт

Салат Люсьена Оливье из журнала "Наша пища" 1894 года

Компоненты для салата:

рябчик - 2 штуки;

картофель (небольшой) - 2 штуки;

раки - 5 штук;

свежий огурец - половина среднего;

каперсы - 1,5 чайной ложки;

оливки - 7 штук;

листья салата;

Компоненты для заправки:

майонез; кайенский перец; соевый соус.

Приготовление:

• Пожарить подготовленных рябчиков до полной готовности. Снять мясо, нарезать ломтиками.

• Картофель отварить до готовности. Для салата брать только неразваривающиеся сорта.

Нарезать некрупными ломтиками.

• Раков отваривать в течение 15 минут. Освободить их от панциря, оставить несколько шеек для украшения, все остальное мелко нарезать.

• Свежий огурец и оливки нарезать тонкими

ломтиками.

• Крупные листья салата нарезать, остальные - приготовить для украшения.

• Для соуса смешать в произвольных пропорциях майонез, соевый соус и кайенский перец.

Все перемешать, украсить.

Для этого салата другая нарезка - ломтиками. Их толщина не должна превышать 5 мм, чтобы заправка могла пропитать все ингредиенты. Украсить предлагается салатом, раковыми шейками и кубиками ланспика. Это прозрачный бульон, застывший как холодец.