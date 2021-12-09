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09.12.2021 18:34
Рубрика: Общество

Печенье, краски, носочки: Чем занять ребенка дома в предновогодние дни

Текст: Вера Черенева

Журналистка газеты "Выборг" Анна Жарикова, недавно ставшая мамой, рассказала как развлечь ребенка дома. Оказалось, все очень просто.

Фото: Сергей Михеев
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В первую очередь журналистка советует готовить с детьми, самое лучшее блюдо - печенье. "Что-то насыпать, что-то помешать - ну очень увлекательный процесс!", - пишет автор и делится своим фирменным рецептом: 300 граммов муки смешать с чайной ложкой разрыхлителя, добавить щепотку соли, две чайных ложки молотого имбиря, корицы и… щепотку молотого черного перца.

Все это журналистка предлагает смешать. Тем временем в другой емкости нужно взбить яйцо со 150 граммами сахара, добавить 100 граммов сливочного масла и добавить смесь к сухим компонентам. Из теста формируется шар, оборачивается в пищевую пленку и кладется в холодильник на полчаса. После того как печенье выложено на противень, журналистка советует поставить его в холодильник на 15 минут и лишь затем поставить выпекать. Время в духовке - 8-10 минут, температуру нужно установить на 180 градусов.

Другой способ увлечь ребенка - это рисование ладошками. Краски автор советует наносить ватными дисками, получается очень быстро, краска не успевает засохнуть и почти сразу можно рисовать. Лучше всего по такой методике получается нарисовать елочку, что особенно актуально в предновогоднюю пору.

Третий лайфхак - проверять носочки. Автор предлагает ежедневно прятать в детские носочки простые сюрпризы, открытки, печенье в упаковке или небольшие игрушки. Тогда изучение своих вещей превратится для ребенка в сказку.

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