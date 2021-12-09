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09.12.2021 09:34
Рубрика: Происшествия

Петербуржец избил жену и похитил ребенка

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские и сотрудники городского аппарата уполномоченного по правам ребенка разбираются в обстоятельствах нападения на женщину и исчезновения ее четырехлетнего сына.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападавший - это, по предварительным данным, бывший муж, ребенок - общий. Женщина госпитализирована, отца ранее лишили родительских прав.

В аппарате детского обмудсмена в Петербурге Анны Митяниной назвали данную ситуацию чудовищной и рассказали, что ранее отец уже забирал ребенка и женщина не видела его по несколько месяцев. Петербурженка искала сына через соцсети, размещала объявления на столбах.

Анна Митянина также сообщила, что у пострадавшей женщины после нападения сломан нос, многочисленные ушибы по всему телу. Детский омбудсмен напоминает, что похищение ребенка является преступлением, и сообщает, что будет держать ситуацию на контроле.

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