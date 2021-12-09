Под Калининградом в тевтонском замке XIII века произошел пожар

В поселке Низовье под Калининградом загорелось здание на территории замкового комплекса Вальдау, основанного Тевтонским орденом в 1264 году.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, горит кровля по всей площади здания, которое не эксплуатировалось около десяти лет, размерами примерно 15 на 5 метров. "Культурной ценности это строение не представляет, как нас заверили в районной администрации", - уточнили спасатели.

Огонь удалось локализовать около 10 часов, на месте продолжают работать четыре пожарных расчета. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не известны.

На сегодняшний день от тевтонского замка сохранились два строения, которые находятся по соседству с горящим зданием. Они имеют статус объекта культурного наследия регионального значения. В одном из этих флигелей открыт музей "Вальдавский замок".