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09.12.2021 11:10
Рубрика: Происшествия

Под Калининградом в тевтонском замке XIII века произошел пожар

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Замок Вальдау в Калиниградской области. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС Замок Вальдау в Калиниградской области. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Замок Вальдау в Калиниградской области. Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

В поселке Низовье под Калининградом загорелось здание на территории замкового комплекса Вальдау, основанного Тевтонским орденом в 1264 году.

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Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, горит кровля по всей площади здания, которое не эксплуатировалось около десяти лет, размерами примерно 15 на 5 метров. "Культурной ценности это строение не представляет, как нас заверили в районной администрации", - уточнили спасатели.

Огонь удалось локализовать около 10 часов, на месте продолжают работать четыре пожарных расчета. В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания пока не известны.

На сегодняшний день от тевтонского замка сохранились два строения, которые находятся по соседству с горящим зданием. Они имеют статус объекта культурного наследия регионального значения. В одном из этих флигелей открыт музей "Вальдавский замок".

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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