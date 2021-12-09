Росгвардеец из Петербурга и писатель Стивен Кинг получили одну премию

Боец Росгвардии из Петербурга Алексей Абрамов стал лауреатом III степени престижной международной литературной премии имени Станислава Лемма. Награда за первое место присуждена всемирно известному писателю Стивену Кингу.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу, Алексей Абрамов служит во вневедомственной охране Калининского района, в органы он пришел более 25 лет назад, сейчас он носит звание прапорщика полиции.

В рабочее время он охраняет порядок и спокойствие горожан, а на досуге пишет произведения в стиле фэнтези. В писательском мире Алексей Абрамов уже неплохо известен как автор детских сказок "Тайна старого дома и другие приключения Лизы и Ани" и "Океан над головой. Служба ведьминой доставки". Прообразы главных героинь - дочки писателя в погонах.

Недавно автор выпустил новое произведение "Подземелье в облаках". Именно его и отметило жюри литературной премии в номинации "фэнтези".

Награждение происходило в рамках IV Большого Международного Литературного онлайн-фестиваля.