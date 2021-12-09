Российские вузы поднимаются в глобальных рейтингах

В вузах Санкт-Петербурга сейчас обучаются 43 тысячи 700 студентов из 157 стран мира. Получать высшее образование в городе на Неве хочет молодежь со всех континентов планеты (Антарктиду считать не будем).

И увеличение числа иностранных студентов - четкий тренд последних десяти лет. Немало способствуют этому престижные международные рейтинги.

- Именно на международные рейтинги прежде всего ориентируются иностранные абитуриенты. И мы рады, что с каждым годом число вузов, вошедших в рейтинги, становится больше. В этом году в глобальный QS (рейтинг британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds) вошло семь петербургских вузов (в прошлом году их было четыре), - отмечает Андрей Шевчик, член президиума Совета ректоров Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Семь вузов - это Санкт-Петербургский государственный университет, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ", Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова. Причем Санкт-Петербургский горный университет занял 12-е место в дисциплине "Инженерное дело - добыча полезных ископаемых и горная промышленность". Это самое высокое место в рейтинге QS, которое завоевали петербургские вузы. Также в рейтинге два вуза, имеющих филиалы в Петербурге (НИУ Высшая школа экономики и Финансовый университет при правительстве РФ). Кроме вышеперечисленных еще два петербургских вуза вошли в предметный рейтинг QS World University Rankings by Subject.

Это Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова по предмету "Медицина" и Европейский университет по предмету "Социология". Высокие результаты петербургские вузы заняли в престижных рейтингах - Шанхайском (международный рейтинг университетов Academic Ranking of World Universities - ARWU) и университетов мира THE (Times Higher Education World University Rankings). Все три рейтинга, кстати, учитываются Министерством науки и высшего образования РФ при оценке успешности вузов.

- О чем говорят высокие показатели в рейтингах? Прежде всего об авторитетности вузов в академической среде и высокой репутации среди работодателей. Вузы, попавшие в рейтинги, стараются из них уже не выпадать, а только улучшать свои позиции, что, собственно, мы видим на примере Горного университета, который, заняв сейчас упомянутое 12-е место, ранее был на 17-19-м местах, - поясняет Шевчик.

Абитуриенты из других стран при выборе места учебы либо сначала выбирают вуз и уже потом - направление в нем, либо, наоборот, смотрят в предметный рейтинг и сначала намечают направление, а затем уже вуз. Причем все больше развивается тренд образования в российских вузах - на иностранном языке (чаще на английском), что упрощает задачу. Хотя сохраняется и традиционная схема с подготовительным отделением, на котором молодые люди сначала осваивают чужой язык. Международные рейтинги не обходят вниманием и российские абитуриенты, потому что хотят учиться в вузе, дающем качественное образование с учетом общемировых тенденций.