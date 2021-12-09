В Петербурге организатора нападения на инкассаторов осудили на 13 лет

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, который, по версии следствия, 25 лет назад организовал нападение на инкассаторов, один из них погиб.

Обвинение представляла военная прокуратура. Дело в том, что одним из исполнителей нападения был служащий одной из воинских частей. Его осудили ранее.

Как сообщает Главная военная прокуратура, организатор нападения долгие годы скрывался от следствия, он жил по поддельным документам, часто менял адреса и внешность. Тем не менее мужчина был задержан.

Его судили за разбой, выразившийся в нападении на инкассаторский автомобиль, принадлежащий банку. Тогда добычей злоумышленников стало 224 миллиона неденоминированных рублей.