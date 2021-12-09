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09.12.2021 17:49
Рубрика: Происшествия

В Петербурге раскрыли группу лжеколлекторов, вымогавших деньги у граждан

Текст: Вера Черенева

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по факту деятельности группы лжеколлекторов, занимавшейся вымогательством.

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Как сообщает СК по Петербургу при силовой поддержке бойцов спецподразделений был задержан 26-летний мужчина. Других участников группы ищут.

По версии следствия, молодой человек и его приятели узнали, что у жительницы Петербурга имеется долг в 170 тысяч рублей и стали требовать вернуть деньги. Женщине звонили, присылали сообщения, третировали родственников. Петербурженка сдавала комнату, лжеколлекторы, узнав об этом, стали донимать арендаторов, которые ее снимали.

В следствии полагают, что это далеко не единственный эпизод деятельности группы.

Стоит отметить, что деятельность коллекторов в России достаточно жестко регламентирована. Все компании, занимающиеся взысканием, должны быть зарегистрированы в специальном реестре, который опубликован на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов. А если частные лица пытаются взыскать долг, то это не коллекторская деятельность. Если же люди переходят грани разумного, то их действия можно квалифицировать как вымогательство.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Долги и коллекторы

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