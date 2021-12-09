В Петербурге учителя биологии задержали за домогательства к школьникам

В Санкт-Петербурге задержан учитель биологии одной из городских школ. Его подозревают в домогательствам к своим ученикам, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В уголовном деле, возбужденном по статье "Развратные действия", два эпизода. Пострадавшим мальчикам по 13 лет.

KP.Ru, также ссылаясь на источник в правоохранительных органах, отмечает, что с заявлениями обратились родители детей. По одному из эпизодов известно, что, по словам ребенка, учитель приставал к нему прямо в классе.

Отмечается, что у педагога уже есть судимость за развратные действия в отношении подростков. Знала ли об этом администрация школы, сейчас выясняется.