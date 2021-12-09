В Петербурге выставили для сдачи квартиру за 1,6 миллиона рублей в месяц

В Петербурге собственники выставили под сдачу квартиру за 1 миллион 620 тысяч рублей в месяц. Это самое дорогое жилье, которое сдается в Северной столице, сообщает сервис ЦИАН.

Квартира находится в шестиэтажном доме на Большой Пушкарской. Это Петроградская сторона, один из самых дорогих районов города. Арендатору обещают, что он пешком сможет дойти из дома до Петропавловской крепости.

Площадь квартиры 540 квадратных метров, здесь пять комнат и семь санузлов. Сама квартира двухъярусная, обильно декорирована позолотой. В распоряжении арендаторов остается антикварная мебель и аксессуары ручной работы.

Аналитики ЦИАН посчитали, что годовая аренда этой квартиры обойдется в 19,4 миллиона рублей, за эти деньги в Петербурге можно купить просторную двушку в новостройке бизнес-класса.