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09.12.2021 18:41
Рубрика: Общество

В Петрозаводске появилась квартира, где учатся жить люди с инвалидностью

Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
В Петрозаводске открылась тренировочная квартира для людей с ограниченными возможностями. Здесь они будут учиться жить самостоятельно, вне родительского дома.

Открытие квартиры стало возможным в рамках проекта "Я могу, умею, буду!", который реализует общественная организация "Берегиня". Он стал победителем конкурсного отбора в рамках региональной программы "Доступная среда".

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Организаторы нашли квартиру на первом этаже, отремонтировали ее и приспособили для молодых людей с ограниченными возможностями. Здесь широкая просторная кухня со всей необходимой утварью и бытовой техникой, санитарно-гигиеническая комната, обустроенная с учетом индивидуальных особенностей маломобильных получателей социальных услуг, две уютные комнаты-спальни с мягкой мебелью, а также просторный холл-прихожая. Важно, что квартира переоборудована с устройством входной зоны с электрическим подъемником.

- Мне тут очень нравится. Чисто, светло, просторно, я уже хочу что-нибудь приготовить на кухне. Мы сегодня купили продукты и собираемся сделать что-нибудь вкусненькое. А еще надо обязательно украсить комнаты живыми цветами, - рассказал Ваня, один из участников проекта.

Всего в проекте участвуют 15 молодых людей в возрасте от 18 лет. Их распределили на три группы, в каждой дееспособные люди с инвалидностью, имеющие легкие ментальные, речевые и опорно-двигательные нарушения. Помогать им будут добровольцы.

Кстати, молодых людей заранее начали обучать некоторым бытовым навыкам, в том числе и приготовлению еды. Один раз в неделю в центре социально-трудовой реабилитации "Гармония" для инвалидов проводят занятия по кулинарии. Здесь их учат готовить простую и доступную пищу, знакомят с необходимым оборудованием, кухонными приспособлениями, правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями.

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