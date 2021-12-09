В России работают над обликом перспективного авианосца

В России говорят о возможности строительства нового авианосца и работают над созданием его облика. В настоящее время оценивают финансовые и технологические риски.

Кроме того, анализируют и востребованность подобного вида вооружения. Об этом "Интерфаксу" рассказал первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов.

Кстати, о готовности заняться строительством перспективного авианосца говорил и глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Проекты будущего корабля представили и конструкторы: в Невском ПБК - проект "Ламантин", собственные наработки имеются и у специалистов Крыловского государственного научного центра. Но вопрос окончательно не решен.

Пока в стране есть только один авианосец - "Адмирал Кузнецов", находящийся на ремонте и модернизации. По словам Андрея Ельчанинова, он должен вернуться в строй в 2023 году. В Мурманске завершают работы по реконструкции камер сухого дока в филиале Центра судоремонта "Звездочка". Поставить туда "Адмирала Кузнецова" собираются в 2022 году.