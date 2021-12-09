В Заполярье вышло мобильное приложение для изучения саамского языка

В Мурманской области появилось мобильное приложение "Самь килл" для изучения языка коренных жителей Кольского полуострова - народа саами. Об этом сообщила председатель Саамского собрания Самь Соббар Полина Харыбина.

Эта мобильная платформа изначально задумана для детей. Однако она позволит любому пользователю, который хочет изучить саамский язык, познакомиться с алфавитом и услышать правильное произношение слов. Приложение содержит разнообразные фразы и слова на кильдинском диалекте, которые используют в своем быту оленеводы, кочующие по тундре вместе с оленьими стадами. Использование приложения облегчит голосовой помощник - девочка Марьяна. Она озвучивает подсказки, как пишутся и звучат различные слова, и помогает составлять из них фразы.

Приложение уже доступно для скачивания, хотя продолжается его доработка под разные типы операционных систем.

- Согласно последним исследованиям, которые проводились в 2010 году, носителей кильдинского диалекта в Мурманской области насчитывалось на тот момент не более 300, - отметила Полина Харыбина. - Сейчас их наверняка уже меньше. Мы очень надеемся, что приложение усилит интерес к саамскому языку. Сейчас мы проводим анкетирование, чтобы получить представление о том, кто наиболее заинтересован в его изучении.

Ранее в Мурманской областной универсальной научной библиотеке прошла презентация саамского электронного словаря и клавиатуры для мобильных телефонов. На данном этапе словарь содержит уже более 16 тысяч слов. Клавиатура позволяет иметь доступ к словарю, а также посылать sms-сообщения на языке саами.