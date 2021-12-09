В Заполярье вышло мобильное приложение для изучения саамского языка

Новости

Вильфанд рассказал, когда в Европейскую часть России вернется тепло 16:34
Путин: Засаживать человека под следствием за решетку - часто неоправданно 16:31
Путин поручит проанализировать дела о превышении самообороны 16:21
Билл Гейтс: Острая фаза пандемии COVID-19 может закончиться в 2022 году 16:05
КДК РФС наказал ЦСКА закрытием фанатской трибуны 16:04
Названы самые востребованные российские музыканты за рубежом 16:01
Мошенники пытались украсть деньги у 84% россиян 15:54
Певицу Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату 15:52
Путин призвал навести порядок в вопросе утечек персональных данных 15:46
WhatsApp получит встроенный криптокошелек 15:46
Путин поддержал идею о льготах для обладателей трех Орденов Мужества 15:43
Путин оценил защиту граждан от мошенников в сфере жилья и интернете 15:40
Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года 15:40
Мишустин поручил Минпромторгу сделать "дорожную карту" поставок МС-21 15:37
Эксперт оценил возможность подорожания импортных вин на 25% 15:20
В Бразилии могут отказаться от карнавала в 2022 году 15:15
ЖКХ двух регионов обновят на средства Фонда национального благосостояния 15:13
В Крым прибыла делегация из Беларуси 15:01
В акватории Волги в Астрахани обнаружили нефтяное пятно 14:58
Путин и Байден отметили необходимость обсуждения вопросов безопасности со странами НАТО 14:56
Попова объяснила, как не заразиться коронавирусом 14:52
Оперштаб порекомендовал свердловчанам отменить корпоративы 14:50
Врач назвал ошибки, которые россияне совершают при покупке лекарств 14:48
Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ 14:46
Попова сообщила о госпитализации 28 человек, прилетевших из ЮАР 14:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 16:29
Рубрика: Общество

В Заполярье вышло мобильное приложение для изучения саамского языка

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области появилось мобильное приложение "Самь килл" для изучения языка коренных жителей Кольского полуострова - народа саами. Об этом сообщила председатель Саамского собрания Самь Соббар Полина Харыбина.

Фото: fparf.ru
Адвокаты обучат нейросеть помощи гражданам

Эта мобильная платформа изначально задумана для детей. Однако она позволит любому пользователю, который хочет изучить саамский язык, познакомиться с алфавитом и услышать правильное произношение слов. Приложение содержит разнообразные фразы и слова на кильдинском диалекте, которые используют в своем быту оленеводы, кочующие по тундре вместе с оленьими стадами. Использование приложения облегчит голосовой помощник - девочка Марьяна. Она озвучивает подсказки, как пишутся и звучат различные слова, и помогает составлять из них фразы.

Приложение уже доступно для скачивания, хотя продолжается его доработка под разные типы операционных систем.

- Согласно последним исследованиям, которые проводились в 2010 году, носителей кильдинского диалекта в Мурманской области насчитывалось на тот момент не более 300, - отметила Полина Харыбина. - Сейчас их наверняка уже меньше. Мы очень надеемся, что приложение усилит интерес к саамскому языку. Сейчас мы проводим анкетирование, чтобы получить представление о том, кто наиболее заинтересован в его изучении.

Ранее в Мурманской областной универсальной научной библиотеке прошла презентация саамского электронного словаря и клавиатуры для мобильных телефонов. На данном этапе словарь содержит уже более 16 тысяч слов. Клавиатура позволяет иметь доступ к словарю, а также посылать sms-сообщения на языке саами.

В регионах Общество Образование Общество Наука Культура Культурный обмен Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Путин: Государство должно оказывать поддержку бездомным
Захарова: Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе
Песков рассказал про формат ответа на санкции
Глава комитета Госдумы поблагодарил за идею отключить Россию от SWIFT
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Что известно на сегодняшний день о детской вакцине "Спутник M"