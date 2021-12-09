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09.12.2021 19:45
Рубрика: Общество

Врач назвала три группы людей, для кого опасны скачки атмосферного давления

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Скачки атмосферного давления могут быть очень опасны как для гипертоников, так и для гипотоников. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на руководителя регионального сосудистого центра больницы №26 Северной столицы Елену Курникову.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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По словам эксперта, в Москве недавно был поставлен рекорд по падению атмосферного давления, оно составило 712,5 миллиметров ртутного столба. Такого не было за всю историю метеонаблюдений.

Если у гражданина нет особых проблем с сердцем, то он изменений давления в атмосфере даже толком и не заметит, максимум, ощутит слабость или сонливость.

А вот если артериальное давление зашкаливает за 180, 190 пунктов, то резкое падение давления атмосферного может привести к инсульту. Это, говорит Елена Курникова, особый тип инсульта, при котором нет тромбоза и атеросклеротического поражения артерий. Тем не менее, такое состояние очень опасно.

Если для гипертоников опасности представляет резкое понижение атмосферного давления, то гипотоникам, наоборот, может стать плохо при скачках давления в сторону увеличения. У них в отдельных случаях также развиться инсульт, но другого типа, гемодинамического. Опасность возрастает для тех граждан, кто принимает кроверазжижающие препараты.

Третья группа граждан, которым внимательно стоит следить за изменениями атмосферного давления - это те, кто перенес коронавирус. По словам врача, это заболевание нередко сопровождается изменением свертываемости крови, врачи часто фиксируют повышение риска тромбозов. Сразу после перенесенного заболевания врачи часто назначают курс антикоагулянтов.

Так что же делать гипертоникам, гипотоникам и гражданам, у которых проявились сердечно-сосудистые проблемы после коронавируса? Елена Курникова советует следить за собственным артериальным давлением, регулярно бывать у врача, выполнять его рекомендации при стабилизации давления. Стоит следить и за давлением атмосферным, если скачет, то имеет смысл проверить свое артериальное давление и в случае резких изменений обратиться за медицинской помощью.

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