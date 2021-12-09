На елочные базары Крыма поступили первые местные сосны

За три недели до Нового года в лесах полуострова началась традиционная рубка молодых сосновых насаждений. Для леса это уход за молодняком, а крымчанам приятно получить к празднику живые сосенки.

Впрочем, молодыми эти деревья можно назвать только условно. От саженца размером 15-20 сантиметров до метровой высоты сосна растет десять лет. Практически все хвойные насаждения вокруг Бахчисарая и Симферополя рукотворные.

- Лес, где мы сейчас стоим, был высажен в начале 2000-х годов, - рассказал начальник участка Максим Лукин. - Сейчас здесь сосны высотой около 2,5 метра. Такого размера они достигли за два десятилетия. Совсем высокие деревья, высаженные человеком, пережили на своем веку уже пять-шесть рубок.

Прореживать молодые посадки необходимо, чтобы их кроны не смыкались, солнечный свет проникал до самой земли, а корни оставшихся растений получали больше питания. Здесь, на участке пять гектаров вблизи пещерного городища Чуфут-Кале, проводят уже вторую рубку. Первая была примерно десять лет назад. Как и тогда, лесоводы убирают больные, слабые, искривленные растения, оставляя более сильные.

Этот участок примечателен еще и тем, что 20 лет назад на нем впервые отработали новую тогда для Крыма технологию высадки в грунт рассады с закрытой корневой системой. Саженцы из питомника укореняли на новом месте, опуская в грунт вместе с целлофановыми пакетами, в которых они выросли из семечки. Предварительно на пакетах делали продольные разрезы для корней.

- Тогда в заповеднике для нас отобрали семена самых красивых, жизнестойких сосен, и саженцы от них мы высадили на этом месте, - вспоминает потомственный лесовод Василий Манаенков. - С закрытой корневой системой приживаемость деревьев значительно возросла, а сегодня повсеместно в Крыму так сажают молодые деревья.

В этом году в Бахчисарайском лесничестве появился новый современный питомник площадью 500 квадратных метров с искусственным микроклиматом и системой автоматического полива.

- За одну ротацию в этой теплице мы выращиваем 250 тысяч саженцев, - рассказал директор Бахчисарайского лесхоза Александр Березнев. - Все они в дальнейшем будут высажены в грунт и со временем станут лесами полуострова.

После прореживания на участке самые крупные стволы пойдут на дрова. Их продажа - часть доходов лесхоза. Зеленые ветки измельчат и продадут окрестным фермерам для корма животных. В хвое много витаминов, так что зимой такая добавка очень даже кстати в рационе и овец и коров. Остальную часть срезанной сосновой массы измельчат фрезой и оставят в качестве подстилки здесь же, на просеке. За несколько месяцев от нее не останется следа, а в переработанном виде она станет удобрением для крымской почвы.

И только четвертая часть спиленных после прореживания молодняка сосенок пойдет на елочные базары к Новому году. С участка в пять гектаров товарный вид имеют лишь 250-300 деревьев. Их лесхоз продает по 360 рублей за метр. Поэтому рубку специально придерживают до декабря, польза получается двойная. К слову, все спиленные законным образом деревья маркируют с торца ствола специальным клеймом и ярко красной краской. Если его нет, значит, дерево добыто браконьерским путем, и за это для физических лиц предусмотрен штраф от 3 000 рублей либо уголовная ответственность. Так что отправляясь в лес за новогодней сосенкой, подумайте, стоит ли она того, и не лучше ли просто дойти до ближайшего базара.

Сообщить о браконьерской рубке или других нарушениях закона в лесах Крыма можно по телефонам круглосуточной "горячей линии": (3652) 44-28-12; +7(978) 0000 192.