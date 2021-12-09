На елочные базары Крыма поступили первые местные сосны

Новости

Двух подмосковных чиновников уволили за демонтаж бюстов героев СССР 19:37
Чиновника Минобороны РФ отправили под домашний арест 19:31
Опрос: большинство украинцев считают неправильным курс Киева 19:28
В Подмосковье идет 23-градусный мороз 19:22
Доктор Мясников: "Омикрон" может оказаться опасным для невакцинированных 19:15
Мурашко рассказал, как протекает коронавирус при заражении "омикроном" 19:13
ДНР: Украинские военные поставили под угрозу жизнь наблюдателей ОБСЕ 19:13
Лукашенко заявил о десяти выявленных в этом году в Беларуси терактах 19:09
Путин заявил о необходимости проработки законопроекта о QR-кодах 19:05
Путин договорился отправить в ЮАР специалистов в связи с "омикроном" 18:55
Рябков: Россия не воспринимает язык угроз и санкций со стороны США 18:45
Председателем Мосгоризбиркома избрана Ольга Кириллова 18:33
Треть новых столичных квартир скупают жители регионов 18:20
Захарова: ЕС подключился к процессу милитаризации Украины 18:09
Аналитики дали прогноз по цене нефти в 2022 году 18:09
Роспотребназдор в Туле предупредил о мошенничестве от его имени 18:06
Госдума определила порядок работы в весеннюю сессию 18:00
Москва встала в девятибалльных пробках 17:56
Москалькова: Нельзя допустить неприязни или насилия на почве вакцинации 17:49
ГД одобрила проект о данных, передаваемых оператором правоохранителям 17:47
Первый случай штамма "омикрон" выявлен на Кубе 17:44
Захарова: Москва открыта для диалога с новым правительством ФРГ 17:41
Путин поддержал идею разработки указаний ЦБ для банков по работе с НКО 17:39
С Полонского взыщут долг в пользу коммунальщиков за 2 года 17:35
Под Псковом летчик ВКС РФ посадил самолет с отказавшим двигателем 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 19:20
Рубрика: Общество

На елочные базары Крыма поступили первые местные сосны

Текст: Сергей Винник
За три недели до Нового года в лесах полуострова началась традиционная рубка молодых сосновых насаждений. Для леса это уход за молодняком, а крымчанам приятно получить к празднику живые сосенки.
Фото: Сергей Винник/РГ Фото: Сергей Винник/РГ
Фото: Сергей Винник/РГ

Впрочем, молодыми эти деревья можно назвать только условно. От саженца размером 15-20 сантиметров до метровой высоты сосна растет десять лет. Практически все хвойные насаждения вокруг Бахчисарая и Симферополя рукотворные.

Фото: Наталья Онищенко
Более 90% туристов на Новый год выбрали отдых внутри России

- Лес, где мы сейчас стоим, был высажен в начале 2000-х годов, - рассказал начальник участка Максим Лукин. - Сейчас здесь сосны высотой около 2,5 метра. Такого размера они достигли за два десятилетия. Совсем высокие деревья, высаженные человеком, пережили на своем веку уже пять-шесть рубок.

Прореживать молодые посадки необходимо, чтобы их кроны не смыкались, солнечный свет проникал до самой земли, а корни оставшихся растений получали больше питания. Здесь, на участке пять гектаров вблизи пещерного городища Чуфут-Кале, проводят уже вторую рубку. Первая была примерно десять лет назад. Как и тогда, лесоводы убирают больные, слабые, искривленные растения, оставляя более сильные.

Этот участок примечателен еще и тем, что 20 лет назад на нем впервые отработали новую тогда для Крыма технологию высадки в грунт рассады с закрытой корневой системой. Саженцы из питомника укореняли на новом месте, опуская в грунт вместе с целлофановыми пакетами, в которых они выросли из семечки. Предварительно на пакетах делали продольные разрезы для корней.

- Тогда в заповеднике для нас отобрали семена самых красивых, жизнестойких сосен, и саженцы от них мы высадили на этом месте, - вспоминает потомственный лесовод Василий Манаенков. - С закрытой корневой системой приживаемость деревьев значительно возросла, а сегодня повсеместно в Крыму так сажают молодые деревья.

В этом году в Бахчисарайском лесничестве появился новый современный питомник площадью 500 квадратных метров с искусственным микроклиматом и системой автоматического полива.

- За одну ротацию в этой теплице мы выращиваем 250 тысяч саженцев, - рассказал директор Бахчисарайского лесхоза Александр Березнев. - Все они в дальнейшем будут высажены в грунт и со временем станут лесами полуострова.

Фото: Мария Орлова
В Крыму вырос спрос на услуги Деда Мороза

После прореживания на участке самые крупные стволы пойдут на дрова. Их продажа - часть доходов лесхоза. Зеленые ветки измельчат и продадут окрестным фермерам для корма животных. В хвое много витаминов, так что зимой такая добавка очень даже кстати в рационе и овец и коров. Остальную часть срезанной сосновой массы измельчат фрезой и оставят в качестве подстилки здесь же, на просеке. За несколько месяцев от нее не останется следа, а в переработанном виде она станет удобрением для крымской почвы.

И только четвертая часть спиленных после прореживания молодняка сосенок пойдет на елочные базары к Новому году. С участка в пять гектаров товарный вид имеют лишь 250-300 деревьев. Их лесхоз продает по 360 рублей за метр. Поэтому рубку специально придерживают до декабря, польза получается двойная. К слову, все спиленные законным образом деревья маркируют с торца ствола специальным клеймом и ярко красной краской. Если его нет, значит, дерево добыто браконьерским путем, и за это для физических лиц предусмотрен штраф от 3 000 рублей либо уголовная ответственность. Так что отправляясь в лес за новогодней сосенкой, подумайте, стоит ли она того, и не лучше ли просто дойти до ближайшего базара.

Сообщить о браконьерской рубке или других нарушениях закона в лесах Крыма можно по телефонам круглосуточной "горячей линии": (3652) 44-28-12; +7(978) 0000 192.

В регионах Общество Природа Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Новый год

Главное сегодня

Владимир Путин встретился с правозащитниками. Главное
Захарова: Киев наращивает группировку на линии соприкосновения в Донбассе
Песков рассказал про формат ответа на санкции
Глава комитета Госдумы поблагодарил за идею отключить Россию от SWIFT
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии