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09.12.2021 16:54
Рубрика: Происшествия

Спустя десять лет судье из Краснодарского края предъявили обвинение

Текст: Наталья Козлова

Судью Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева обвинили во взятке и вынесении "неправосудного" решения.

Следствие вёл центральный аппарат СК. Там сообщили, что "судебной коллегией Московского городского суда по результатам рассмотрения ходатайства председателя Следственного комитета в отношении Грачева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста". Работать он не сможет - квалификационной коллегией судей Краснодарского края его полномочия приостановлены.

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Как уверяет следствие, в 2011 году Грачев получил от директора компании "Инвест Хауз" Иссы Плиева через юриста Александра Чичерина взятку в 1 миллион рублей. Во столько оценили решение о признании договора купли-продажи и права собственности на 67 спорных объектов недвижимости ликвидированного рыболовецкого хозяйства. В том числе и комплекса прудов с постройками и обводными каналами в Темрюкском районе Краснодарского края.

Чичерину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Коммерсант Исса Плиев сбежал и объявлен в розыск.

В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств совершенного судьей Грачевым и его соучастниками коррупционного преступления.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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