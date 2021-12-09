Спустя десять лет судье из Краснодарского края предъявили обвинение

Судью Темрюкского районного суда Краснодарского края Павла Грачева обвинили во взятке и вынесении "неправосудного" решения.

Следствие вёл центральный аппарат СК. Там сообщили, что "судебной коллегией Московского городского суда по результатам рассмотрения ходатайства председателя Следственного комитета в отношении Грачева избрана мера пресечения в виде домашнего ареста". Работать он не сможет - квалификационной коллегией судей Краснодарского края его полномочия приостановлены.

Как уверяет следствие, в 2011 году Грачев получил от директора компании "Инвест Хауз" Иссы Плиева через юриста Александра Чичерина взятку в 1 миллион рублей. Во столько оценили решение о признании договора купли-продажи и права собственности на 67 спорных объектов недвижимости ликвидированного рыболовецкого хозяйства. В том числе и комплекса прудов с постройками и обводными каналами в Темрюкском районе Краснодарского края.

Чичерину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Коммерсант Исса Плиев сбежал и объявлен в розыск.

В настоящее время продолжается установление всех обстоятельств совершенного судьей Грачевым и его соучастниками коррупционного преступления.