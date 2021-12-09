Средний размер взятки на Кубани составил 1,3 миллиона рублей

С начала года правоохранители Краснодарского края зафиксировали 385 фактов получения взяток (в 2020 году за аналогичный период - 160). Средний размер незаконного вознаграждения составил 1, 32 миллиона рублей, тогда как в прошлом году этот размер был выше - 1,46 миллиона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Максимальный размер взятки фигурирует в уголовном деле в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства Сочи. Он получил от гендиректора коммерческой фирмы 23,75 миллиона рублей, - рассказали в надзорном ведомстве. - И это была лишь часть денег от требуемой суммы - 75 миллионов рублей. Здесь речь идет о взятке в особо крупном размере. Деньги были переданы за выдачу разрешения на строительство апартаментного комплекса на земельном участке, расположенном в олимпийской столице".

Больше "скромности" проявил замначальника информационного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю - за сокрытие от следователей материалов о создании в регионе преступного сообщества он получил взятку в размере 40 миллионов рублей. А ведь преступная группа наживалась на приобретении, хранении и сбыте сильнодействующих веществ.

В Туапсе за руку был пойман начальник межрайонной налоговой инспекции, который получил от руководителя - юрлица взятку в 4,5 миллиона рублей за общее покровительство по службе и освобождение от ответственности за нарушение налогового законодательства.

Кстати

За 10 месяцев сотрудники прокуратуры Кубани выявили 162 взяткодателя и 64 посредника. В суды было направлено 279 уголовных дел о коррупции, 175 из которых уже рассмотрено. Например, 8,5 года реального лишения свободы назначено бывшему главе Динского района, который за четырех- и семимиллионные взятки способствовал подписанию актов выполненных работ по строительству соцобъекта в своем муниципалитете. В суде доказана вина бывшего главного архитектора Краснодара, превысившего должностные полномочия. Он выдавал незаконные разрешения на строительство многоквартирных домов и спорткомплекса. Ему назначено наказание в виде 4,5 года тюрьмы.