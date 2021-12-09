В Астраханской области откроется логистический центр Туркменистана

Росту взаимной торговли будет способствовать создание в Астраханской области логистического центра Туркменистана. Договоренности об его открытии достигнуты с руководством республики во время визита астраханского губернатора Игоря Бабушкина в Ашхабад.

- Мы предлагаем разместить центр на территории новой портовой особой экономической зоны в районе порта Оля, - уточнил Игорь Бабушкин. - Отсюда туркменские товары кратчайшим путем могут попасть в российские регионы, а также на рынки европейских стран. Приглашаю специалистов из Туркменистана в Астраханскую область для обсуждения деталей проекта.

Глава региона также предложил открыть регулярную автопаромную линию между портами Оля и Туркменбаши и наладить авиасообщение по маршруту Астрахань-Ашхабад.

Туркменистан - многолетний партнер Астраханского региона, по итогам девяти месяцев 2021 года внешнеторговый оборот составил почти 200 млн долларов США. Тем временем, как сообщает пресс-служба губернатора, потенциал торгового сотрудничества намного выше. Астраханские компании готовы поставлять на туркменский рынок зерно и лесоматериалы, трубы, сети, рыбные корма и сельскохозпродукцию. В свою очередь, закупать широкий круг туркменских товаров: текстиль, сезонные овощи и фрукты, хлопковое волокно, полипропилен и др.

Еще одно направление взаимовыгодного сотрудничества - судостроение. Астраханские предприятия готовы выполнять заказы для Туркменистана и строить суда любого класса и назначения: танкеры, железнодорожно-автомобильные паромы, совмещенные контейнеровозы-сухогрузы, суда для рыболовного флота и др. Опыт успешного сотрудничества в этом направлении уже есть. Губернатор подтвердил готовность компаний наладить промышленную кооперацию: строить корпуса судов на астраханских верфях, а далее транспортировать и дооснащать их на судостроительном заводе в Туркменбаши.

Еще один проект, связанный с Каспийским морем - Каспийская круизная линия.

- Мы заканчиваем строительство круизного лайнера "Петр Великий", сейчас ведем ходовые испытания и в следующем году запустим его. Уверен, что Аваза станет жемчужиной каспийского маршрута, - отметил Игорь Бабушкин.